Ученые опровергли известную теорию об успехе в личной жизни 27.07.2022, 11:01

Популярная точка зрения гласит, что альтруистическое поведение может говорить о благоприятных для потомства личных качествах человека.

Склонность к добрым поступкам, бескорыстная забота о благополучии других — загадка с точки зрения эволюции. Так, ихтиологи долго не могли понять, зачем африканские цихлиды опекают чужое потомство, но в итоге объяснили действия рыб стремлением выжить. Поведение в ущерб собственным интересам идет вразрез с естественным отбором, но до сих пор по какой-то причине сохраняется в человеческой популяции, пишет «Вокруг света».

Популярная в науке точка зрения гласит, что альтруистическое поведение может говорить о благоприятных для потомства личных качествах человека. Поэтому в глазах потенциальных партнеров индивид становится привлекательнее, а «гены альтруизма» передаются в следующее поколение, передает Psychologies.

Эту гипотезу подтвердило исследование психологов из Университета Ниписсинг в Канаде. Их статья была в 2016 году опубликована онлайн в British Journal of Psychology. По данным канадских ученых, альтруисты имеют успех у противоположного пола, не жалуются на недостаток половых партнеров и часто занимаются сексом.

Причем особенно заметно этот эффект проявляется у женщин. Вывод ученых состоял в том, что альтруизм сохраняется, так как обеспечивает репродуктивные преимущества.

Недавно команда австралийских психологов решила повторить исследование канадских коллег. Ученые исходили из того, что бескорыстное и добродушное поведение должно быть кросс-культурным феноменом. Однако догадка не подтвердилась. Статья психологов опубликована в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.

Выборка состояла из 445 жителей Зеленого континента, как мужчин, так и женщин. Участники прошли тестирование на склонность к альтруизму и другие личностные качества, а также подробно рассказали своем успехе у противоположного пола, о количестве половых партнеров, о том, как часто у них бывает случайный секс. Те, кто находился в отношениях, также указали, сколько раз за предыдущий месяц у них был секс с партнером.

Анализ анкетных данных показал, что ни у мужчин, ни у женщин никакой связи между альтруистичным поведением и успехом в личной жизни не просматривается.

«Полученные результаты противоречат тем, что были получены в ходе предыдущего исследования, и свидетельствуют о том, что альтруизм отнюдь не способствует привлечению потенциальных партнеров», — делают вывод австралийские психологи. Они предположили, что такая разница объясняется тем, что в разных регионах мира бескорыстное поведение ценят неодинаково.

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