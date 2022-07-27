Британская разведка назвала цели визитов Лаврова в африканские страны 2 27.07.2022, 11:10

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Сергей Лавров

Не обошлось без упоминания ЧВК «Вагнера».

В британской разведке назвали цель визитов министра иностранных дел Сергея Лаврова в африканские страны.

Об этом сообщается в Twitter Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Российская частная военная компания "Вагнера", вероятно, преуспела в тактическом наступлении на Донбассе в районе Углегорской ГЭС и близлежащего поселка Новолуганское. Некоторые украинские силы, вероятно, уже выведены из этого района", - сказано в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что министр иностранных дел России Лавров в настоящее время совершает поездку в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

В британской разведке предполагают, что Россия "попытается использовать визиты, чтобы обвинить Запад в провоцировании международного продовольственного кризиса и заручиться поддержкой африканских государств", которые сохраняют нейтралитет касательно вторжения российских войск в Украину.

Напоминается, что с 2014 года Россия предпринимает значительные усилия для обеспечения своего влияния в Африке, при этом часто использовала ЧВК "Вагнера" как один из своих "любимых инструментов" влияния в регионе.

В британской разведке считают, что Россия в первую очередь взаимодействует с африканскими странами, потому что считает, что это усилит ее роль как "великой державы", к обретению статуса которой РФ стремится.

"Ее второстепенные цели, вероятно, состоят в том, чтобы обеспечить товарные концессии и убедить африканские государства голосовать в соответствии с интересами России на международных форумах", - добавили в разведке.

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