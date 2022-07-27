Стало известно, зачем над Минском кружил вертолет МЧС 7 27.07.2022, 11:12

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Причина оказалась неожиданной.

Вертолет, который вчера днем заметили многие минчане, не искал пожары, не выявлял утечки на теплотрассах и уж точно не разгонял тучи. «Железная птица» подняла в небо целую делегацию, состоящую из руководителей города, пишет onliner.by. Для чего?

— Осмотрели свободные участки на территории города, которые в перспективе могут быть использованы для строительства жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан.

Будут вноситься предложения по закреплению этих участков за УКСами.

Намечены также новые места, где в скором времени предстоит выполнить благоустройство и оборудовать зоны отдыха для жителей. Были рассмотрены и участки, которые потребуются городу в качестве инвестиционных площадок. Кроме этого, оценили состояние строительных площадок: там, где выявлены недочеты, будут приняты меры по приведению их в надлежащее состояние, — цитирует слова председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева агентство «Минск-Новости».

Судя по фото, особый акцент воздушная делегация сделала на территории «Мотовелозавода», который в 2018 году был объявлен банкротом и который должен до 2026-го преобразиться до неузнаваемости, превратившись в «суперобразцовое производство». Сейчас многие корпуса велозавода реконструируют, дабы старая промплощадка стала современным «Минским городским технопарком» (Здесь, как обещают, разместятся производства, производственно-торговые, административные, научно-исследовательские, образовательные объекты, в том числе экспортно ориентированные наукоемкие, инновационные предприятия).

— Несколько раз вертолет пролетел над крупнейшей стройплощадкой города — комплексом «Минск Мир». Впервые оценили с высоты его архитектурный облик: смотрится очень интересно, воздушно. В то же время оценили соблюдение санитарных и строительных норм. Посмотрели и на частный сектор напротив комплекса, который в перспективе также подлежит застройке. Когда она будет выполнена, эта территория перестанет диссонировать с окружающими кварталами, — поделился впечатлениями глава администрации Октябрьского района Геннадий Люботынский.

Территория минской ТЭЦ-3. Ее также осмотрели сверху. Новые дома здесь вряд ли появятся, но за тем, чтобы был порядок, следят.

А так сегодня выглядит строящийся Национальный футбольный стадион. Трибуны уже выросли (по крайней мере, из арматуры), стадион приобрел классическую форму.

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