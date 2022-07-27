Единство и борьба Путина и Лукашенко 4 Дмитрий Михайлов, kasparov.ru

27.07.2022, 11:18

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Все они вышли из шинели Мюллера.

Похоже, что спецслужбы РФ параллельно (и уже довольно долго) раскручивают два идеологических проекта – СССР 2.0 и воссоздание Российской империи.

Неожиданный выбор белорусами Лукашенко (агент КГБ “Посох”) в проклятом 1994 году неоднократно связывали с российскими спецслужбами. Беларусь стала их лабораторией по отработке технологий оболванивания и подавления населения, позже внедренными и в РФ. При этом именно Лукашенко со своей позиции местного царька всегда разыгрывал карту ностальгии и восстановления СССР. Логично, что он восстановил и гимн, и герб, и флаг БССР. Поэтому его всегда хвалил Зюганов, а до 2020 года – и левый многонационал Шевченко.

Игра Путина была сложнее. От СССР он взял только гимн, праздник День Победы и всевластие спецслужб, но оставил триколор и герб. Идеологически он скорее за “белых”, чем за “красных” – ближе к Деникину, который бескомпромиссно боролся против отделения от России Украины и других национальных окраин. Не случайно Путин лично утверждал эскизы надгробий Деникина и Ильина и лично оплатил их изготовление и перезахоронение в РФ. Особенно Путин ценит белоэмигранта и философа Ильина, поклонника Гитлера и Муссолини. По инициативе Путина библиотека и архив Ильина были возвращены в РФ. Кроме дневников Деникина, Путин часто перечитывает произведение Ильина "Что сулит миру расчленение России”, в котором есть такие строки: “расчленители России попытаются провести свой враждебный и нелепый опыт даже и в послебольшевистском хаосе, обманно выдавая его за высшее торжество "свободы", "демократии" и “федерализма".

Патрушев и другие известные чекисты и их пропагандисты, включая Михалкова, раз за разом повторяют дезу, что покойная Мадлен Олбрайт якобы призывала забрать у РФ Сибирь. Кроме них всем понятно, что на Сибирь может претендовать только любимый “союзник” Китай, который вовсе не забыл грабительские территориальные договора, навязанные ему царской Россией. За этой дезой таится чекистский страх реальной федерализации, а затем самоопределения Сибири (и Урала) со всей своей нефтью, золотом, алмазами и другими ископаемыми богатствами.

Запомнился рассказ экскурсовода в Екатеринбурге, который до нас проводил экскурсию для перуанцев (это было время, когда РФ еще принимала чемпионаты мира по футболу). После рассказа о покорении Ермаком Сибири, один перуанец воскликнул – так нас точно так же испанские конкистадоры завоевывали! Недаром такой ужас в 90-е вызвала в РФ попытка Росселя провозгласить Уральскую республику.

Немыслимой для чекистов была и конституция Сахарова, в которой союзные, автономные республики, автономные области и даже национальные округа должны были получить равные права. Это был кратчайший путь к развалу российской империи. Тогда Ельцин и поддержавшие его чекисты поспешили удержать от дробления хотя бы РФ. Ради этого он сначала развалил горбачевский СССР, а затем разбомбил Чечню. Такой ценой Ельцин спас от развала большую часть Российской империи.

Поначалу это еще была так называемая "либеральная империя" Ельцина-Чубайса.

Накануне 2000 года семья слабеющего Ельцина передала ее в управление подполковнику КГБ Путину. Того в этой концепции не устроило только слово "либеральная", зато "империя" было и впору, и по душе.

Путин с ненавистью говорил о Ленине, придумавшем союзные республики, и дурного слова не сказал о Сталине, который продвигал вместо союзных автономные (то есть декоративные) республики. В соответствии со своим образованием и наклонностями Путин принялся системно искоренять все рудименты федерализма во имя сохранения и расширения империи. Воспитанный бандитским Петербургом подполковник КГБ постепенно стал очередным российским самодержцем.

Российскую идею, которую не нашел Ельцин, для Путина легко нашли на интеллектуальной помойке подзабытого евразийства. Как сформулировал профессор Пастухов, маргинальная идея евразийства в имперской позолоте, развитая Дугиным, заразила братьев Ковальчуков, а затем Юрий Ковальчук инфицировал этим страшным вирусом Путина. Дугина и Проханова известный американский историк Тимоти Снайдер называет русскими фашистами. Не все политологи согласны называть режимы Путина и Лукашенко фашистскими. Типа путинисты и лукашисты – это фашисты или еще не совсем? Удачную компромиссную формулировку для тех, кто не готов рубить сплеча, предложил Сергей Медведев, назвал РФ “полуфашистским государством”, как бы подчеркивая процесс его становления.

Для меня и Путин, и Лукашенко уже давно воспринимаются как неосталинисты, предлагающие народу и силовикам два конкурирующих образа нового Сталина – бело-имперский в лице Путина и красно-совковый с физиономией Лукашенко. От Сталина рукой подать до Гитлера. Закономерно приняты законы, запрещающие их сравнивать – аналогии ведь напрашиваются. Отвязанный Лукашенко открыто восхищался Гитлером, скрытный Путин – нет. Но один из его пропагандистов – Мигранян – когда-то запускал в обиход тезис о “хорошем Гитлере (до нападения на СССР)”, а очень осведомленный Telegram-канал “генерал СВР” сообщал о том, что в узком кругу и Путин не стесняется очень одобрительно говорить о Гитлере. Недавно Гитлера хвалил за смелость близкий к Кремлю Михаил Леонтьев. А генерал пропаганды Соловьев снял комплиментарный фильм о Муссолини. Оба – и Путин, и Лукашенко – равняются именно на такие исторические фигуры, как Сталин и Гитлер. Хотя публично Путин предпочитает сравнивать себя с русскими царями, особенно с императорами.

Историк Юрий Фельштинский определяет путинский режим как государство спецслужб. Интересное дополнение к этой версии выдвинул Леонид Невзлин. Он считает, что в РФ у власти находится симбиоз чекистов и таких мафиозных структур как питерский кооператив “Озеро”. Этот симбиоз оформился в 1999 году, когда Путина из ФСБ пересадили в кресло преемника – премьер-министра, а его место во главе ФСБ занял настоящий чекист Николай Патрушев. С тех пор режим Путина-Патрушева настолько окреп и закатал в асфальт все живое в РФ, что беспрепятственно начал войну за восстановление границ не то советской, не то романовской империи.

Генерал Виктор Черкасов попал в немилость к Путину, после того как в 2007 году недвусмысленно написал в “Коммерсанте” – “Падая в бездну, постсоветское общество уцепилось за этот самый "чекистский" крюк”. Тогда это нельзя было сообщать публично. Теперь Вячеслав Володин открыто пишет: "Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России". Это заявление было встречено насмешками. На самом деле, так и есть – в корпоративном государстве "Россия", где контрольный пакет акций у Путина, его друзей по "Озеру" и чекистов типа Патрушева, все держится на чекистском крюке в руках самого Путина. Если он вдруг исчезнет, корпорация скорее всего рассыплется.

Естественно, что в ожидании этого в Праге уже прошла конференция свободных народов России, которая приняла Декларацию о деколонизации!

Еще одно недооцененное изречение – от национал-большевика Захара Прилепина – "Наша национальная идеология – война". Это абсолютно точное и честное определение фактической идеологии путинизма. Если поколения предков военной силой присоединяли к Москве все новые территории и Российская империя держалась и держится на силе и страхе, то оправдать ее существование могут только новые войны и новые расширения. Логичен поэтому культ 9 мая – как победы, которая ценой десятков миллионов жизней подданных распространила власть Сталина на всю Восточную Европу и даже часть Германии! Именно возвращения к тем максимальным границам влияния Москвы и требовал Путин от НАТО в своем ультиматуме.

Огромные деньги, вложенные в ТВ, излучатели ненависти типа Соловьева, Киселева, Скабеевой и Симоньян, под кураторством особо приближенного к телу Путина Юрия Ковальчука сделали свое черное дело и подготовили народ к войне с Украиной. До войны, натыкаясь в российских медиа на потоки ненависти к Украине, Европе и США, лозунги "Можем повторить!", хотелось надеяться, что это излучение только одной маргинальной кремлевской башни. После начала войны РФ с Украиной оказалось, что это и был мейнстрим, также как и безумные угрозы Жириновского, который открыто транслировал идеи безбашенной российской имперскости без следов федерализма внутри и без учета признанных государственных границ снаружи.

Алина Витухновская говорит о том, что нацистское наследие скрыто начали пропагандировать еще в 70-е годы прошлого века, когда появился эстетский телесериал про нацистов "Семнадцать мгновений весны". Мне тогда показалось, что это Эзопово изображение советского партийно-чекистского истеблишмента. Очень хотелось надеяться, что и в Москве есть такой же неуловимый Штирлиц! Но сама эстетика сериала, конечно, могла тогда возбуждающе подействовать, например, на Патрушева и Путина, Все они явно вышли из шинели Мюллера.

По словам Геннадия Гудкова, в 2019 году Путин передал основные рычаги управления РФ Патрушеву, а сам погрузился в геополитику и подготовку к войне,

В 2020 году ненавидящий Лукашенко Патрушев не прикрыл информационное и финансовое обеспечение разных антилукашенковских проектов из России. Если его целью было не изменение, а ослабление режима Лукашенко, то оно, несомненно, было достигнуто.

Когда потребовалось признать итоги сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси, Путин и Си Цзинпинь наперегонки бросились спасать собрата по разуму. Более того, по слухам, Путин настаивал на еще более кровопролитной расправе с протестующими в Минске, чтобы накрепко привязать к себе этот стратегически важный плацдарм для планируемого им нападения на Украину. К тому же между двумя диктаторами за два десятилетия сложились уникально близкие отношения. Путин в двойке – главный, но по-своему уважает Лукашенко, который ярлык на небольшое ханство удерживает на шесть лет дольше самого Путина.

После начала войны РФ с Украиной лукашенковский политолог Петровский писал об исторически белорусских землях украинского Полесья. Это был короткий период, когда Лукашенко рассчитывал поучаствовать в дележе путинской добычи. Сейчас Лукашенко отчаянно маневрирует, чтобы напрямую не вступать в войну с Украиной. Он видит, что Путин не выигрывает войну с Украиной, и Лукашенко нужна свобода будущего маневра (с позволения Путина) в сторону Запада.

Но, возможно, Путин держит его пока в резерве для будущих наскоков на Литву и Польшу, чтобы не самому атаковать НАТО, а как бы по классике прийти на помощь малосильному хулигану. Ведь свои территориальные претензии на Вильнюсский край Литвы и Белосточчину в Польше Лукашенко не постеснялся озвучить самолично. Пробивая для Путина Сувалкский коридор в Калининградскую область, он может грезить о расширении своих владений.

Это, правда, могло бы работать только в случае принятия Путиным в работу сценария Кириенко – создание СССР 2.0 из РФ, БССР и отвоеванных кусков Украины. Однако в реваншистских русских Telegram-каналах сейчас громко звучат резкие требования покончить со всякими играми в национальную субъектность таких кусков империи как Беларусь или Украина. Тащите все в РФ – Россия über alles! В этом националистическом сценарии нет места для диктатора №2, как бы талантливо ни исполнял ее отвязавшийся агент.

Недавно Лукашенко громко противопоставил свою концепцию союза славянских государств путинскому “русскому миру”. Инстинкт сохранения толкает его в сторону голубоватого проекта Ковальчука-Кириенко, прочь от красно-коричневого Патрушева и националистов. Лукашенко понимает, что победа патрушевской концепции делает существование его отдельного государства столь же зыбким, как и будущее, например, Северного Казахстана, завещанного Солженицыным к включению в состав России вместе с Украиной и Беларусью.

Дмитрий Михайлов, kasparov.ru

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