Силовики задержали главу ОГП Николая Козлова
- 27.07.2022, 11:18
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Лукашисты приходили и к другим представителям партии.
Силовики задержали главу Объединенной гражданской партии Николая Козлова, сообщает "Еврорадио". Сегодня силовики приходили и к другим представителям партии.
Это не первое задержание Козлова. Он был осужден на три месяца ареста за разглашение следственных данных по делу Координационного совета, напоминают правозащитники “Вясны”. Суд проходил в закрытом режиме, поэтому конкретные эпизоды обвинения неизвестны.
За время заключения Козлов получил выговор от администрации изолятора, Козлова поставили на профучет как “склонного к экстремизму”.
Он полностью отбыл срок и вышел на свободу 26 марта этого года.