Силовики задержали главу ОГП Николая Козлова 27.07.2022, 11:18

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Николай Козлов

Лукашисты приходили и к другим представителям партии.

Силовики задержали главу Объединенной гражданской партии Николая Козлова, сообщает "Еврорадио". Сегодня силовики приходили и к другим представителям партии.

Это не первое задержание Козлова. Он был осужден на три месяца ареста за разглашение следственных данных по делу Координационного совета, напоминают правозащитники “Вясны”. Суд проходил в закрытом режиме, поэтому конкретные эпизоды обвинения неизвестны.

За время заключения Козлов получил выговор от администрации изолятора, Козлова поставили на профучет как “склонного к экстремизму”.

Он полностью отбыл срок и вышел на свободу 26 марта этого года.

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