ВСУ ударами из HIMARS уничтожили базу оккупантов в Стаханове

ВСУ ударами из HIMARS уничтожили базу оккупантов в Стаханове1
- 27.07.2022, 11:27
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Российские военные оказались под завалами.
ВСУ с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS уничтожили Стахановский политехнический колледж, где располагались российские оккупанты. Соответствующее видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист Денис Казанский.
«Оператор подтверждает, что в здании располагались российские военные, и что после обстрела они оказались под завалами. В соцсетях ранее сообщалось о десятках погибших в результате удара по располаге карателей в Стаханове», — отметил он.