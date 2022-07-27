Ученые рассказали, что может заставить вас пить больше алкоголя 27.07.2022, 11:32

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Кого теперь могут винить любители выпить?

Давно было известно, что употребление спиртного изменяет микробиом нашего кишечника не в лучшую сторону. Напомним, что микробиом на самом деле регулирует не только пищеварение — он косвенно связан со многими системами организма, в том числе и с мозгом (ось кишечник-мозг). Теперь выясняется, что кишечные бактерии могут также сами способствовать тому, что человек будет пить больше, пишет Techinsider.

В новом исследовании сначала были опрошены 507 молодых добровольцев, каждый из которых заполнил анкету о поведении при употреблении алкоголя и сдал образцы кала для анализа. Анализируя кал по Бристольской шкале, ученые обнаружили линейную зависимость между потреблением алкоголя и типом стула человека.

Затем небольшое количество образцов было проанализировано на бактерии, для сравнения группы непьющих с группой сильно пьющих. У сильно пьющих исследователи отметили повышенное количество актинобактерий по сравнению с непьющими.

Следующим шагом в исследовании было изучение взаимосвязи между потреблением алкоголя и микробиомом в образце животных. Быстро стало ясно, что увеличение объемов потребления алкоголя у крысы действительно изменило состав ее микробиома, но была ли эта связь двунаправленной? Иными словами, могли ли кишечные бактерии заставить животных пить больше?

Чтобы проверить это, исследователи провели пересадку фекалий от зависимых от алкоголя животных здоровой контрольной группе. Оказалось, что те животные, которым пересадили кал от употреблявших алкоголь сородичей, стали добровольно пить больше спиртного. Эти результаты подтвердил еще один эксперимент, в ходе которого исследователи вводили антибиотики зависимым от алкоголя животным, что впоследствии привело к снижению их потребления алкоголя.

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