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Умельцы из Гродно делают Bugatti из «Волги» и «Форда»

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  • 27.07.2022, 11:31
  • 1,958
Умельцы из Гродно делают Bugatti из «Волги» и «Форда»

Видеофакт.

На протяжении года команда энтузиастов из Гродно скрещивает ГАЗ-21 и Ford Probe, придавая своему проекту облик Bugatti Chiron. Про свой проект «Волгатти» ребята рассказывают на YouTube блоге «Лихой ТопорЪ». Автомобиль они планируют представить 20 августа на фестивале «Лакацыя» в Гродно, пишет «Мост».

Идея создать «Волгатти» появилась у автора и создателя блога «Лихой ТопорЪ» Александра Борисевича несколько лет назад, когда он увидел в интернете похожий гибридный автомобиль. В 2021 году со своим другом Валерием они решили осуществить идею. Поработали с дизайнером над будущим проектом и приобрели для этого два автомобиля: ГАЗ-21 и Ford Probe.

За 10 месяцев проекта (на май 2022 года) гродненцы потратили около $40 тысяч. К финалу сумма может удвоиться. Планируется, что гродненцы официально представят «Волгатти» 20 августа на фестивале «Лакацыя».

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