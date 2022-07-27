Днепр может стать Стиксом для армии РФ

Днепр может стать Стиксом для армии РФ4
- Антон Павлушко
- 27.07.2022, 11:35
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Впереди — видео атак ВСУ на понтонные переправы врага.
Теперь где-то в российской глубинке громко матерятся представители инженерных и дорожных войск. Очередные полканы-инженеры пойдут прокладывать понтонные мосты через Днепр, по ним начнет прилетать обильно и кучно.
Ширина Днепра там, в зависимости от того, где россияне начнут строить понтонные мосты – от 400 до 900 метров (не путать с шириной самого моста в 1 300+ метров).
Конечно, российские инженеры уже подбирали, где ставить будущие мосты. Так же ВСУ знает примерно, где удобнее других ставить понтонные мосты или делать переправы.
То есть логично было бы отказаться от этого и закрепиться на одном берегу Днепра, но это россияне + это отказ от мифического наступления на Николаев – Одессу + фаллический символ Херсона для них. Поэтому, скорее всего, не отступят, хотя из-под Киева ушли сами – то есть тупые-тупые, но принимают разумные решения.
Но, зная россиян, они будут строить мосты, будут терять свои инженерные подразделения. Готовимся к красивым видео атакам на понтоны. Еще посмотрим, насколько легко проложить понтоны или организовать переправу через Днепр. Такие инженерно-военные шахматы.
Антон Павлушко, «Фейсбук»