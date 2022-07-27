Эксперт: Белорусы выберут самоопределение на Запад 27.07.2022, 11:38

1,446

Беларусь показала, что там есть гражданское общество.

В чем истинная причина вторжения СССР в Чехословакию в 1968-м, зачем деукраинизировать Украину и про «сиамских близнецов» – Путина и Лукашенко?

– Они уже неразлучны, наши сиамские близнецы, Путин и Лукашенко. И в этом смысле Путин не очень торопится в буквальном смысле поглощать Беларусь. Нет никакой необходимости и никакой спешки, – утверждает Андрей Колесников, политолог, эксперт Московского центра Карнеги, пишет «Салiдарнасць».

Он уверен:

– В любой момент Лукашенко, если будет надо, отдаст страну и превратит ее в какой-нибудь северо-северный или западо-западный округ Российской Федерации.

Хотя это и спорно – Беларусь показала, что там есть гражданское общество. Это страна, где не было практически никаких рыночных реформ, но рынок, не зная границ, просочился туда.

Это очень маркетизированное общество, – делясь своим опытом недавней поездки по Беларуси, говорит Колесников:

– Она не в меньшей степени маркетизирована, чем Россия, которую все еще спасает частично свободный рынок. Но, говоря о будущем Беларуси, нет никаких сомнений, что самоопределение нации будет не на деспотичный Восток, а на Запад, – уверен эксперт. – Даже несмотря на то, что Лукашенко проявил чудеса политической выживаемости, как Мадуро и как Путин.

Однако, отмечает Колесников, многое зависит от того, какой пример покажет Восточная Европа и в том числе Украина.

– Почему один из мотивов деукраинизировать Украину со стороны ее восточного соседа – это ее возможный успех? Зеленский при всех внутриполитических и экономических сложностях, когда стал президентом, обратился к странам СНГ и сказал, что все возможно.

Что вы можете избрать такого человека, как я, вы можете не замыкаться на унылых пожилых людях в костюмах и галстуках, которые говорят деревянным языком. Это как бы шанс на развитие.

Да, конечно, общественное мнение в России считало Украину не успешным государством, – продолжает политолог. – А не дай Бог для наших начальников в Украине началось бы что-то успешное. Уже были такие примеры.

В конце концов, безвизовая Европа, как в Украине – это мечта любого нормального россиянина, несмотря на весь его квасной патриотизм. Самое страшное, когда кто-то рядом под боком показывает тебе пример успеха.

Почему Брежнев вторгся в 1968 году в Чехословакию? Потому что она стала показывать социализм с человеческим лицом, и это было замечательно, людям это нравилось. Это был шанс на гораздо более эффективное развитие, чем в Советском Союзе, и эту штуку нужно было приглушить.

Этого терпеть у себя под боком было нельзя, потому что твои собственные рабы тогда бы спросили «а почему все им, они так хорошо живут, а мы вынуждены влачить то существование, которое мы влачим?»

Это серьезный мотив, так что заразительные примеры важны и их нужно вовремя торпедировать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».