Россия испытывает большие проблемы с подготовкой новых танковых экипажей 5 27.07.2022, 11:41

3,254

Техника в российской армии примерно того же возраста, что и сами призывники.

В армии РФ не хватает профессиональных танкистов. Ведь за короткое время невозможно качественно подготовить новые экипажи.

Об этом рассказал 24 каналу военный эксперт Олег Жданов. По его словам, поэтому оккупанты вынуждены обращаться к старым кадрам.

Жданов отметил, что в танке самое главное – это оператор-наводчик. От его мастерства зависит точность стрельбы этой боевой машины.

«У них большая проблема с подготовкой экипажей. За 3 – 4 недели новый экипаж вы не подготовите», – объяснил военный эксперт.

По его словам, на подготовку учебным военным подразделением специалистов, в том числе и среди танкистов, нужно 6 месяцев. Поэтому россияне вынуждены были обратиться к тем, кто оканчивал танковое училище.

Военный эксперт отметил, что техника в российской армии достаточно старая. Это тоже влияет на подготовку экипажей.

«Танки того же возраста, что и сами призывники. Это одно. Но опять же – качество», – подчеркнул Жданов.

Он добавил, что человеку, которому уже за 50 лет, нужно будет вспоминать, как быстро работать на танке, на который его посадят.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».