Россия вновь сократила поставки газа по «Северному потоку» 5 27.07.2022, 11:47

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Технические проблемы, которыми Россия объясняет снижение поставок, являются лишь предлогом.

Поставки газа по "Северному потоку" с утра 27 июля сократились до 20% от его пропускной способности. Об этом сообщил немецкий оператор Gascade. Это примерно 30 млн кубометров в сутки, сообщает "Радио Свобода".

"Газпром" несколько дней назад предупреждал о новом сокращении поставок, заявив, что газотурбинному двигателю на компрессорной станции "Портовая" требуется плановый капитальный ремонт и техобслуживание.

В июне "Газпром" сократил поставки в Германию для европейского рынка по газопроводу "Северный поток-1" на 40 процентов - до 67 миллионов кубометров в сутки. Причиной назвали отсутствие турбины для компрессорной станции, которую компания Siemens увезла на ремонт и не вернула в срок из-за санкций.

Кремль будет сохранять поставки газа в Европу на минимальном уровне, пока продолжается противостояние вокруг Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией российского руководства.

По словам собеседников агентства, технические проблемы, которыми Россия объясняет снижение поставок, являются лишь предлогом. В действительности Кремль использует газ, чтобы надавить на лидеров европейских стран и заставить их пересмотреть санкции, а также подход к поддержке Киева. Если поставки не вернутся к прежним объемам к зиме, Европу ждет катастрофическая нехватка топлива, отмечает Bloomberg.

По словам одного из источников, "Газпром" уже проанализировал финансовые последствия сокращения поставок для будущего года и решил сократить ущерб за счет растущих цен. Россия ради достижения своих геополитических целей готова держать поставки на низком уровне и дальше, несмотря на потерю дохода, подчеркивает Bloomberg.

Во вторник страны Евросоюза согласовали план, по которому потребление газа будущей зимой сократится на 15 процентов.

Правительство Германии неоднократно заявляло, что считает причину снижения поставок в Европу не технической, а политической, и обвиняло Россию в ведении "газовой войны" против стран ЕС. Москва обвинения категорически отвергает.

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