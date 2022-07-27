Фестиваль похоронок: куда в РФ возвращается больше всего «пакетов» из Украины 3 Алексей Копытько

27.07.2022, 11:54

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Собирать резервы Кремлю все сложнее.

По состоянию на 26 июля группа "Информационное сопротивление" зафиксировала имена 5 001 российского оккупанта, которого в самой России публично похоронили или официально признали уничтоженным.

Отмечаю – это только то, что видно по открытым российским источникам и четко привязано к региону. Коллеги насчитали еще около 70 человек, которых в России официально признали уничтоженными, но есть вопросы с местом похорон.

Похоронки официально зафиксированы в 2 572 населенных пунктах. В частности, сегодня губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о "гибели во время "специальной военной операции" сразу 12 бойцов Росгвардии из региона.

Это одно из самых больших (если не самое большое) одномоментное официальное (!) признание потерь в регионах с 24 февраля. Обычно признают 1 – 5 раз. Более того, через некоторое время сообщения удаляют.

Всего из Сахалина и Курильских островов уже уничтожены 47 человек. Как чисто технически им могли угрожать бендеровцы и фашисты – загадка.

Учитывая 1) "без вести пропавших" и 2) похороненных непублично (соотношение в регионах отличается в разы, тайно хоронят в 3 – 7 раз больше, чем открыто), даже по самым скромным подсчетам безвозвратные потери российских войск составляют 25 000 человек.

Если добавить к этому жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и разного рода наемников (их просто не считают), можно прикинуть количество людей, которых погубил Путин с той стороны.

Области-рекордсмены

Лидируют по количеству официально признанных трупов:

Республика Дагестан – 251;

Бурятия – 215;

Краснодарский край – 179;

Башкортостан – 165;

Волгоградская область – 155;

Чечня – 131;

Забайкалье – 126;

Оренбургская область – 128;

Челябинская область – 117;

Ростовская область – 110;

Северная Осетия – 113;

Саратовская область – 106;

Алтайский край – 105;

Пермский край – 105;

Татарстан – 103;

Свердловская область – 103.

Для сравнения:

Москва – 15;

Санкт-Петербург – 34;

Севастополь – 50.

Есть несколько городов, которые балансируют около отметки 50 – Улан-Удэ, Кострома, Рязань, Волгоград, Псков… Итого: уже 16 регионов признали более 100 убитых, но Москва по-прежнему практически не воюет.

Собирать резервы Кремлю все сложнее. Поэтому чаще всего звучат сигналы о наемниках из Центральной Азии. Наверное, постараются рекрутировать белорусов.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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