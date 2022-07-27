Фестиваль похоронок: куда в РФ возвращается больше всего «пакетов» из Украины

Фестиваль похоронок: куда в РФ возвращается больше всего «пакетов» из Украины3
- Алексей Копытько
- 27.07.2022, 11:54
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Собирать резервы Кремлю все сложнее.
По состоянию на 26 июля группа "Информационное сопротивление" зафиксировала имена 5 001 российского оккупанта, которого в самой России публично похоронили или официально признали уничтоженным.
Отмечаю – это только то, что видно по открытым российским источникам и четко привязано к региону. Коллеги насчитали еще около 70 человек, которых в России официально признали уничтоженными, но есть вопросы с местом похорон.
Похоронки официально зафиксированы в 2 572 населенных пунктах. В частности, сегодня губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о "гибели во время "специальной военной операции" сразу 12 бойцов Росгвардии из региона.
Это одно из самых больших (если не самое большое) одномоментное официальное (!) признание потерь в регионах с 24 февраля. Обычно признают 1 – 5 раз. Более того, через некоторое время сообщения удаляют.
Всего из Сахалина и Курильских островов уже уничтожены 47 человек. Как чисто технически им могли угрожать бендеровцы и фашисты – загадка.
Учитывая 1) "без вести пропавших" и 2) похороненных непублично (соотношение в регионах отличается в разы, тайно хоронят в 3 – 7 раз больше, чем открыто), даже по самым скромным подсчетам безвозвратные потери российских войск составляют 25 000 человек.
Если добавить к этому жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и разного рода наемников (их просто не считают), можно прикинуть количество людей, которых погубил Путин с той стороны.
Области-рекордсмены
Лидируют по количеству официально признанных трупов:
Республика Дагестан – 251;
Бурятия – 215;
Краснодарский край – 179;
Башкортостан – 165;
Волгоградская область – 155;
Чечня – 131;
Забайкалье – 126;
Оренбургская область – 128;
Челябинская область – 117;
Ростовская область – 110;
Северная Осетия – 113;
Саратовская область – 106;
Алтайский край – 105;
Пермский край – 105;
Татарстан – 103;
Свердловская область – 103.
Для сравнения:
Москва – 15;
Санкт-Петербург – 34;
Севастополь – 50.
Есть несколько городов, которые балансируют около отметки 50 – Улан-Удэ, Кострома, Рязань, Волгоград, Псков… Итого: уже 16 регионов признали более 100 убитых, но Москва по-прежнему практически не воюет.
Собирать резервы Кремлю все сложнее. Поэтому чаще всего звучат сигналы о наемниках из Центральной Азии. Наверное, постараются рекрутировать белорусов.
Алексей Копытько, «Фейсбук»