Евро и доллар резко подорожали в начале торгов в Минске 27.07.2022, 11:55

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Белорусский рубль уже пятый раз подряд девальвируется к иностранной валюте.

Белорусский рубль уже пятый раз подряд девальвируется к доллару и евро на старте торгов на БВФБ.

Стоимость "старой" корзины из трех валют осталась без изменений благодаря существенному снижению стоимости российского рубля.

По данным banki24.by по состоянию на 10:48:

Курс доллара подскочил на 0,0384 BYN до 2,6238 BYN/USD. Это максимальный уровень за последние 15 дней.

Стоимость доллара растет уже пятые торги подряд. За это время он подорожал уже на 0,1174 BYN.

Напомним, что до начала этой серии роста у доллара была черная полоса из девяти снижений подряд, за время которой его курс рухнул на 0,2008 BYN до минимума почти за два месяца.

Если сравнить с началом июля, то курс доллара вырос на 0,0575 BYN.

Курс евро рванул вверх сразу на 0,0390 BYN до 2,6604 BYN/EUR — максимума за 16 дней.

Евро за пять дней роста подорожал на 0,0972 BYN, но этого не хватило для того, чтобы выйти в плюс к уровню начала месяца. На момент написания статьи евро подешевел с начала июля на 0,0101 BYN.

Курс российского рубля обвалился на 0,0646 BYN до 4,3531 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 16 дней.

Рубль РФ дешевеет пятые торги подряд. Российская сотня за это время подешевела уже на 0,2246 BYN, а с начала месяца ее стоимость рухнула на 0,5334 BYN.

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