Тероборона Волыни просит жителей внимательно следить за белорусской границей 1 27.07.2022, 12:00

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Особенно за беспилотниками.

Волынские терробороновцы попросили местных жителей делиться с ними информацией о беспилотниках и любых подозрительных действиях в приграничье, пишет местное издание "Волинь".

"Информация должна касаться подозрительных действий и явлений, которые могут представлять потенциальную военную угрозу. Особенно это касается приграничных с Республикой Беларусью районов Волынской области", — просят в теробороне.

Там констатируют, что попыток проникновения со стороны Беларуси беспилотников стало больше.

Ранее МВД Украины говорила, что по данным разведки со стороны Беларуси в Украину могут заходить диверсионно-разведывательные группы. Они могут заниматься анализом транспортного сообщения, изучать уровень оснащенности украинских инженерных сооружений, искать сообщников среди местного населения.

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