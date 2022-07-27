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Горняки в Анголе раскопали самый крупный розовый алмаз за последние 300 лет

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  • 27.07.2022, 12:06
  • 2,002
Горняки в Анголе раскопали самый крупный розовый алмаз за последние 300 лет

Как он выглядит.

Его собираются продать на международном тендере, который проводит ангольская государственная компания Sodiam, пишет «Хайтек».

Агентство отмечает, что цветные бриллианты встречаются куда реже бесцветных и в последние годы стали значительно дороже. Например, в апреле в Гонконге был продан бриллиант «Голубой Куллинан De Beers» весом 15,1 карата за $57,5 млн.

Находку оценили в 170 каратов. Бриллиант получил название «Роза Луло», так как его нашли на руднике Луло.

Тем не менее бриллиант нужно сначала огранить и отполировать, чтобы понять его истинную ценность. Врезультате которого камень может потерять 50% своего веса.

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