Горняки в Анголе раскопали самый крупный розовый алмаз за последние 300 лет 4 27.07.2022, 12:06

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Как он выглядит.

Его собираются продать на международном тендере, который проводит ангольская государственная компания Sodiam, пишет «Хайтек».

Агентство отмечает, что цветные бриллианты встречаются куда реже бесцветных и в последние годы стали значительно дороже. Например, в апреле в Гонконге был продан бриллиант «Голубой Куллинан De Beers» весом 15,1 карата за $57,5 млн.

Находку оценили в 170 каратов. Бриллиант получил название «Роза Луло», так как его нашли на руднике Луло.

Тем не менее бриллиант нужно сначала огранить и отполировать, чтобы понять его истинную ценность. Врезультате которого камень может потерять 50% своего веса.

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