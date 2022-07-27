Террорист Гиркин запаниковал из-за удара по Антоновскому мосту 2 27.07.2022, 12:19

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Экс-главарь боевиков «ДНР» боится наступления ВСУ на Херсон.

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), который уже не раз заявлял о провалах войск РФ, запаниковал из-за удара Вооруженных сил Украины по Антоновскому мосту в Херсоне. Он опасается, что украинские защитники скоро зайдут во временно оккупированный город, пишет obozrevatel.com.

Новую тираду Гиркин опубликовал в соцсетях. "Ну наконец-то! Выведен из строя первый автомобильный мост через Днепр... Правда, пока в Херсоне, и не нашими войсками... Но то ладно – "лиха беда начало", – написал он.

Гиркин также констатировал, что ВСУ, переправившись через Ингулец, освободили село Андреевка. "Кажется, опять "Гиркин накаркал" (только вчера писал об угрозе на данном участке). Пока мне непонятно – началось ли наступление ВСУ или пока только частная тактическая атака", – запаниковал он.

Вскоре Гиркин обновил пост и заявил, что имеет место тактическое продвижение и ВСУ создают плацдарм для контрнаступления Также он пожаловался, что железнодорожный мост через Днепр в Херсоне тоже поврежден.

"Наши войска уже начали наводить понтонные переправы. Проблема в том, что у понтонных мостов гораздо ниже пропускная способность и они гораздо более уязвимы для ракетных ударов противника", – написал Гиркин.

Однако позже данные о тактическом продвижении и железнодорожном мосте пропали со страницы террориста.

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