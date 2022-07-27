В БГУ подняли стоимость обучения 2 27.07.2022, 12:21

Накануне плата за учебу выросла в других вузах.

Цены на обучение подняли в Белорусском государственном университете. Новые расценки приводятся на сайте вуза. Стоимость обучения подняли для студентов на очном и заочном обучении, а также для иностранцев.

Факультет* Прежняя стоимость, руб. Новая стоимость, руб. Механикоматематический

факультет 3622 3984 Факультет прикладной математики и информатики 4052 4457 Факультет радиофизики и компьютерных технологий, специальности «Радиофизика», «Физическая электроника» 3622 3984 Факультет радиофизики и компьютерных технологий, остальные специальности 4052 4457 Физический факультет 3622 3984 Химический факультет 3622 3984 Биологический факультет 4406 4846 Факультет географии и геоинформатики, специальности «География», «Геоэкология» 3622 3984 Факультет географии и геоинформатики, остальные специальности 4052 4457 Экономический факультет 4866 5352 Исторический факультет, специальность «Документоведение» 4052 4457 Исторический факультет, остальные специальности 3622 3984 Факультет журналистики, специальности «Веб-журналистика», «Аудиовизуальная» 4682 5150 Факультет журналистики, остальные специальности 4406 4846 Факультет философии и социальных наук, специальность «Социальная работа» 3190 3509 Факультет философии и социальных наук, специальность «Философия» 3622 3984 Факультет философии и социальных наук, остальные специальности 4406 4846 Филологический факультет, специальности «Русская филология», «Белорусская филология» 3190 3509 Филологический факультет, специальность «Славянская филология» 3435 3778 Филологический факультет, специальность «Романо-германская филология» 4251 4676 Филологический факультет, специальность «Восточная филология» 4950 5445 Юридический факультет, специальность «Политология» 4406 4846 Юридический факультет, остальные специальности 5061 5567 Факультет международных отношений, специальности «Мировая экономика», «Менеджмент (в сфере международного туризма)», «Таможенное дело» 4846 5352 Факультет международных отношений, специальности «Международные отношения», «Лингвострановедение» 4950 5445 Факультет международных отношений, специальность «Международное право» 5061 5567 Факультет социокультурных коммуникаций, специальность «Культурология» 3435 3778 Факультет социокультурных коммуникаций, специальность «Прикладная информатика (вебпрограммирование и компьютерный дизайн)» 4052 4457 Факультет социокультурных коммуникаций, специальность «Дизайн» 4950 5445 Факультет социокультурных коммуникаций, остальные специальности 4251 4676 *Стоимость в таблице указана для первых курсов. На IV и V (на тех специальностях, где они есть) стоимость уменьшается.

Стоимость увеличилась примерно на 10%.

Напомним, накануне стоимость обучения подняли в БГУИР, БГЭУ, МГЛУ и других вузах.

Ранее министр образования Андрей Иванец заявил, что из-за подорожания коммунальных услуг и роста зарплат педагогов стоимость обучения в вузах может быть повышена.

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