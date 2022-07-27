В БГУ подняли стоимость обучения

В БГУ подняли стоимость обучения2
- 27.07.2022, 12:21
Накануне плата за учебу выросла в других вузах.
Цены на обучение подняли в Белорусском государственном университете. Новые расценки приводятся на сайте вуза. Стоимость обучения подняли для студентов на очном и заочном обучении, а также для иностранцев.
|Факультет*
|Прежняя стоимость, руб.
|Новая стоимость, руб.
|Механикоматематический
факультет
|3622
|3984
|Факультет прикладной математики и информатики
|4052
|4457
|Факультет радиофизики и компьютерных технологий, специальности «Радиофизика», «Физическая электроника»
|3622
|3984
|Факультет радиофизики и компьютерных технологий, остальные специальности
|4052
|4457
|Физический факультет
|3622
|3984
|Химический факультет
|3622
|3984
|Биологический факультет
|4406
|4846
|Факультет географии и геоинформатики, специальности «География», «Геоэкология»
|3622
|3984
|Факультет географии и геоинформатики, остальные специальности
|4052
|4457
|Экономический факультет
|4866
|5352
|Исторический факультет, специальность «Документоведение»
|4052
|4457
|Исторический факультет, остальные специальности
|3622
|3984
|Факультет журналистики, специальности «Веб-журналистика», «Аудиовизуальная»
|4682
|5150
|Факультет журналистики, остальные специальности
|4406
|4846
|Факультет философии и социальных наук, специальность «Социальная работа»
|3190
|3509
|Факультет философии и социальных наук, специальность «Философия»
|3622
|3984
|Факультет философии и социальных наук, остальные специальности
|4406
|4846
|Филологический факультет, специальности «Русская филология», «Белорусская филология»
|3190
|3509
|Филологический факультет, специальность «Славянская филология»
|3435
|3778
|Филологический факультет, специальность «Романо-германская филология»
|4251
|4676
|Филологический факультет, специальность «Восточная филология»
|4950
|5445
|Юридический факультет, специальность «Политология»
|4406
|4846
|Юридический факультет, остальные специальности
|5061
|5567
|Факультет международных отношений, специальности «Мировая экономика», «Менеджмент (в сфере международного туризма)», «Таможенное дело»
|4846
|5352
|Факультет международных отношений, специальности «Международные отношения», «Лингвострановедение»
|4950
|5445
|Факультет международных отношений, специальность «Международное право»
|5061
|5567
|Факультет социокультурных коммуникаций, специальность «Культурология»
|3435
|3778
|Факультет социокультурных коммуникаций, специальность «Прикладная информатика (вебпрограммирование и компьютерный дизайн)»
|4052
|4457
|Факультет социокультурных коммуникаций, специальность «Дизайн»
|4950
|5445
|Факультет социокультурных коммуникаций, остальные специальности
|4251
|4676
|*Стоимость в таблице указана для первых курсов. На IV и V (на тех специальностях, где они есть) стоимость уменьшается.
Стоимость увеличилась примерно на 10%.
Напомним, накануне стоимость обучения подняли в БГУИР, БГЭУ, МГЛУ и других вузах.
Ранее министр образования Андрей Иванец заявил, что из-за подорожания коммунальных услуг и роста зарплат педагогов стоимость обучения в вузах может быть повышена.