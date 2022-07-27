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В БГУ подняли стоимость обучения

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  • 27.07.2022, 12:21
В БГУ подняли стоимость обучения

Накануне плата за учебу выросла в других вузах.

Цены на обучение подняли в Белорусском государственном университете. Новые расценки приводятся на сайте вуза. Стоимость обучения подняли для студентов на очном и заочном обучении, а также для иностранцев.

Факультет*Прежняя стоимость, руб.Новая стоимость, руб.
Механикоматематический

факультет

36223984
Факультет прикладной математики и информатики40524457
Факультет радиофизики и компьютерных технологий, специальности «Радиофизика», «Физическая электроника»36223984
Факультет радиофизики и компьютерных технологий, остальные специальности40524457
Физический факультет36223984
Химический факультет36223984
Биологический факультет44064846
Факультет географии и геоинформатики, специальности «География», «Геоэкология»36223984
Факультет географии и геоинформатики, остальные специальности40524457
Экономический факультет48665352
Исторический факультет, специальность «Документоведение»40524457
Исторический факультет, остальные специальности36223984
Факультет журналистики, специальности «Веб-журналистика», «Аудиовизуальная»46825150
Факультет журналистики, остальные специальности44064846
Факультет философии и социальных наук, специальность «Социальная работа»31903509
Факультет философии и социальных наук, специальность «Философия»36223984
Факультет философии и социальных наук, остальные специальности44064846
Филологический факультет, специальности «Русская филология», «Белорусская филология»31903509
Филологический факультет, специальность «Славянская филология»34353778
Филологический факультет, специальность «Романо-германская филология»42514676
Филологический факультет, специальность «Восточная филология»49505445
Юридический факультет, специальность «Политология»44064846
Юридический факультет, остальные специальности50615567
Факультет международных отношений, специальности «Мировая экономика», «Менеджмент (в сфере международного туризма)», «Таможенное дело»48465352
Факультет международных отношений, специальности «Международные отношения», «Лингвострановедение»49505445
Факультет международных отношений, специальность «Международное право»50615567
Факультет социокультурных коммуникаций, специальность «Культурология»34353778
Факультет социокультурных коммуникаций, специальность «Прикладная информатика (вебпрограммирование и компьютерный дизайн)»40524457
Факультет социокультурных коммуникаций, специальность «Дизайн»49505445
Факультет социокультурных коммуникаций, остальные специальности42514676
*Стоимость в таблице указана для первых курсов. На IV и V (на тех специальностях, где они есть) стоимость уменьшается.

Стоимость увеличилась примерно на 10%.

Напомним, накануне стоимость обучения подняли в БГУИР, БГЭУ, МГЛУ и других вузах.

Ранее министр образования Андрей Иванец заявил, что из-за подорожания коммунальных услуг и роста зарплат педагогов стоимость обучения в вузах может быть повышена.

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