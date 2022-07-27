Уйти в разведку и в бункер не вернуться Владимир Халип

27.07.2022, 12:23

Зеленый человечек — это совсем не колер и не маскировка.

Допрашивали пленного. Ничего особенного – скромный труженик войны. Держался просто. На все вопросы отвечал без запинки. Четко и по существу. Скрывать ему было нечего. Особыми секретами не обладал. Едва ли полученная от него информация могла представлять хоть какую-то ценность. Старший лейтенант, командир взвода. В 21 мотострелковой бригаде занимался со своими подчиненными инженерным оборудованием позиций. На территорию Украины впервые попал 24 февраля. Потом был выведен в Россию. И повторно был направлен сюда уже под Луганском. Непосредственно в боевых действиях участия не принимал. Дело ясное – инженер. Сведения до крайности скудные. Продолжать все это бессмысленно.

На всякий случай допросили еще и мобильник. А вот тот оказался на удивление откровенным и красноречивым. В отличие от скромного инженера этот агрегат жил на удивление бурной жизнью. И своими подвигами и приключениями любил прихвастнуть в соцсетях. А потому послужной список старшего лейтенанта оказался как бы у всех на виду. Парадные снимки. Фотки с братанами после выполнения особых заданий. Какие-то смотры, построения, рейды. Переброска к линии боевых действий в кузове грузовика под ледяным февральским дождем. Кто-то, снимающий движение этой походной колонны, окликнул командира: «Ваня!» И в ответ - задорная фраза на объектив: «Лучшая в мире работа!..» Обычные будни всем известного ГРУ.

Однако не разболтанные легкомысленной мобилой секреты этого формирования тут поражают, а самая обычная жизнь этих крутых суперменов. Бытовуха личного состава секретнейшего разведывательного управления. На задании. В местах дислокации. В полевых, так бы сказать, условиях.

Кто-то во взводе скромного «инженер» успел даже снять далеко не дилетантский репортажец об условиях краткого отдыха этого подразделения уже в Украине. Если бы не допрос в плену, даже намека не было бы на какую-то чрезвычайщину. Похоже, что это просто какая-то группа веселых и любопытных туристов расположилась на отдых в еще неизведанном ими краю. Нормальный такой домок себе сняли ребята. Или просто отжали. Кто же скромничает в условиях очередной «спецоперации»? На каких-то хозяев или просто местных жителей в этом репортаже даже намека нет. Вот так просто шли себе оккупанты по Украине, а потом вдруг увидели дом при дороге – вошли, осмотрелись, расположились.

Динамичный проход по дому и гаражу поодаль. Живет тут «инженерная команда» роскошно и беззаботно. И задорный дикторский текст не оставляет тревог и сомнений по этому поводу. «Тут у нас Гена попку моет. А вот Иван, наш командир, после боевого дежурства устроился на отдых. А это – Леха… Нет, мы не голодаем. Всякой еды навалом». И точно, не постылые российские спецпайки с гордой звездой и давно просроченной датой в кадре. За распахнутой дверцей - полки, плотно уставленные разнообразной снедью. Даже детское питание взяли в качестве трофея. А репортер все так же уверенно движется по обжитому дому, открывая новые особенности походного быта этой любопытной спецкоманды.

И вот уже в кадре уютный двор. Стол, покрытый белой праздничной скатертью. Все готово к походной трапезе оккупантов. И они, полуголые, за столом. А потом вечер – и уже всей командой глушат водяру. В гараже почему-то. А чего им стесняться? Все – трофейное. Мародер мародеру рознь. Эти в какой-нибудь Углегорск или Рубцовск добытые в походе унитазы и собачьи будки не посылают. На допросе не лепечут испуганно, что ехали на ученья и не знали даже, куда их везут. Эти – не вахлаки. Даже в плену держатся строго в рамках давно заученной легенды. И вообще они – другие. Элита. Путинская опора. Им многое позволено. На таких сегодня бункер держится.

Это же те самые зеленые человечки, которые под дымовой завесой сочинской олимпиады 2014 года вдруг нагрянули в Крым. На их плечах был принесен туда и знаменитый путинский референдум. Тогда весь мир был ошарашен бесцеремонной наглостью и кремлевским коварством. Но роскошь олимпийских игр в Сочи так всех впечатлила и очаровала, что акт беспрецедентного бандитизма оставили тогда без последствий. А зря!

Взводного Ваню с его компанией ждали потом в Беларуси. Обстановка была подходящая и внезапный визит бункерных подручных казался уже вполне возможным. Но потом вагнеровцы тут наследили. А вдобавок еще из Литвы почему-то должны были нагрянуть ливийские моджахеды на внедорожниках с крупнокалиберными пулеметами. Такая поднялась суматоха, что о зеленых человечках понемногу стали забывать. А минувшей зимой уже без всяких реверансов потянулись сюда российские эшелоны с танками, гаубицами и поддатыми солдатами. Местная вертикаль встречала их хлебом-солью и бесшабашными плясками. А как же иначе - это братья из Бурятии внезапно нагрянули. По всему периметру границы с Украиной стягивались войска. Понятное дело, и взводный Ваня со своей командой за ними увязался. Так положено, если снова запахло где-то керосином. Разведка всегда на переднем крае. Даже если это ГРУ.

А вот плен никто не предполагал. Так великолепно, толково и круто строилась карьера. И «спецоперация» подвернулась кстати. Проскочить границу, а через 72 часа уже спешить на парад победы. И не только этот ошеломительный парад, но даже банкет на 70 персон по такому случаю, как будто был уже намечен. Все было продумано. ГРУ и ФСБ в своих расчетах никогда не ошибаются. Но вот уже сто пятьдесят… это уже который день пошел? А впереди, вместо победы, уже маячит вполне отчетливо котел. Начнут потом искать, кто во всех бедах виноват. И гадать тут нечего. Как обычно, крайним окажется не генерал или другой высокий чин, а все тот же Ванька-взводный. А тут вдобавок ко всему – еще и этот плен!.. В главный бункер уже точно не возьмут.

Если бедного Ваню на кого-нибудь сейчас обменяют, и он успешно пройдет все допросы и проверки уже в своем ведомстве, карьера его на этом не кончится. И он непременно засветится где-нибудь еще. Вполне возможно, что уже не в Украине, а на подступах к Сувалкскому коридору. Или на другом направлении. Такими кадрами не разбрасываются. Зеленый человечек – это совсем не колер и не маскировка. Это особая профессия. И если на такое ремесло вдруг резко возрастает спрос, это верный признак того, что фашизм уже где-то совсем близко.

Даже если называться он будет иначе.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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