Появилось видео уничтожения казармы с бойцами Росгвардии в Кадиевке

Появилось видео уничтожения казармы с бойцами Росгвардии в Кадиевке2
- 27.07.2022, 12:31
Оккупанты разместились в здании бывшего ПТУ.
В Сети появилось видео уничтожения казармы с бойцами Росгвардии в оккупированной Кадиевке Луганской области.
Ролик опубликовал у себя в Telegram журналист Денис Казанский.
Казарма оккупантов находилась в здании бывшего профессионально-технического училища № 9.
«Оператор подтверждает, что в здании располагались российские военные, и что после обстрела они оказались под завалами. В соцсетях ранее сообщалось о десятках погибших в результате удара по расположении карателей в Стаханове», — написал Казанский.
24 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в Telegram, что в Кадиевке разрушили казарму с российскими военными.