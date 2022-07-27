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Появилось видео уничтожения казармы с бойцами Росгвардии в Кадиевке

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  • 27.07.2022, 12:31
Появилось видео уничтожения казармы с бойцами Росгвардии в Кадиевке

Оккупанты разместились в здании бывшего ПТУ.

В Сети появилось видео уничтожения казармы с бойцами Росгвардии в оккупированной Кадиевке Луганской области.

Ролик опубликовал у себя в Telegram журналист Денис Казанский.

Казарма оккупантов находилась в здании бывшего профессионально-технического училища № 9.

«Оператор подтверждает, что в здании располагались российские военные, и что после обстрела они оказались под завалами. В соцсетях ранее сообщалось о десятках погибших в результате удара по расположении карателей в Стаханове», — написал Казанский.

24 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в Telegram, что в Кадиевке разрушили казарму с российскими военными.

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