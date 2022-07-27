Белорусы стали оставлять больше денег в магазинах, но при этом обеднели 3 27.07.2022, 12:36

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И дело не в расточительности.

Среди показателей, которые до сих пор отваживается озвучивать Белстат, есть достаточно специфические, но при этом очень понятно объясняющие ситуацию с экономикой в стране. Разобраться в них обывателю значительно проще, чем понять, как влияют на наш достаток объемы ВВП или изменения в структуре ЗВР. Давайте сегодня разберем один из таких показателей и поговорим об однодневном розничном товарообороте на душу населения, пишет Telegram-канал.

За сложным для восприятия канцеляризмом скрывается на самом деле очень понятная штука: попросту говоря, этот показатель обозначает, сколько в среднем белорусы оставляют каждый день денег на покупки в магазинах. Согласитесь, когда знаешь, что полгода назад в среднем ты ежедневно оставлял в магазине пятнадцать рублей, а сегодня — уже девятнадцать, сразу становится понятно, что произошли серьезные изменения. В лучшую сторону, или в худшую? Давайте разбираться.

Итак, что нам говорит статистика? Отчет Белстата показывает, что этот показатель в течении 2022 года прирастал достаточно интенсивно. При этом можно отдельно отметить значительный мартовский всплеск — в этом месяце цены стремительно начали расти, и, соответственно, увеличился показатель однодневного розничного товарооборота на душу населения: с 17,2 рублей в январе-феврале до 18,6 в январе-марте.

Неприятнее всего, что в дальнейшем ситуация не изменилась в лучшую сторону — до июня этот показатель не просто не снизился, но и продолжал нарастать, достигнув к первому месяцу лета 19 рублей. Очевидно, что белорусы оставляют все больше денег в магазинах. Быть, может потому, что они стали покупать больше товаров? Нет, это вряд ли, потребительские привычки так быстро не меняются. Тогда, вероятно, стали больше зарабатывать? Нет, конечно, зарплаты в реальном выражении снижаются. Вероятно, вырос ассортимент, появились новые продукты и это стимулирует покупателей тратить больше денег? Опять нет. Можно сказать — наоборот, все мы видим, что на полках магазинов выбор все скуднее.

Причина происходящего очень проста, дорожают все продукты, в том числе — первой необходимости, и люди вынуждены тратить на них все больше денег даже несмотря на то, что зарплаты, наоборот, упали.

Кто-то скажет, что показатель тождественен инфляции, и в отчасти будет прав. Однако рост инфляции — это одна цифра, а рост товарооборота — немного другая, эти показатели связаны между собой, но не соответствуют друг другу полностью. Если растут цены, это не значит, что люди будут просто на тот же процент повышать свои траты. Потому что на что-то уже будет не хватать, что-то будут выбирать из более низкой ценовой категории.

Собственно говоря, такую картину мы и видим. Однодневный розничный товарооборот за первое полугодие 2022 года вырос на 14,5% к аналогичному периоду прошлого года, при этом инфляция в годовом выражении в июне составила 17,6%. То есть, очевидно, что запросы у потребителей сократились. Условно говоря, те, кто ел говядину, перешли на свинину, а те, у кого в рационе основной была свинина — на более дешевую курицу. И примерно так же по многим другим категориям товаров.

Итак, белорусы в этом году оставляют значительно больше денег в магазинах каждый день. Но рост однодневного розничного товарооборота на душу населения в данном случае не говорит о том, что мы при этом стали расточительнее. Напротив, все говорит о том, что мы стали больше тратить на товары первой необходимости, при этом порой свыкаясь с понижением их качества. А значит, эта история не про растущее благосостояние, а про нарастающую бедность.

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