«Чеченская и афганская войны вместе взятые – ясельки» 8 27.07.2022, 12:38

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фото: reuters

Россиянин пожаловался жене на огромные потери в Украине.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехват телефонного разговора российского оккупанта в Украине с женой, в ходе которого оба жалуются на большие потери захватчиков на чужой территории.

Разговор некий Виталий начал со слов "я не люблю нашу власть, внутреннюю политику", но его испуганно оборвали и попросили не говорить такого по телефону. После этого жена военного передала ему информацию о потерях россиян.

"Нам сказали, что ростовскую часть, я не помню какую, разгромили. Там практически никого не осталось, и сейчас туда набор очень большой, всех подряд военных берут. Контракт всем пытаются подписать, потому что разгромили практически всю часть", – повторила супруга оккупанта.

Мужчина поддакивает ей: "Тут вообще пи**ец, я же тебе говорю. Чеченская и афганская [войны] вместе взятые – ясельки".

Россиянин рассказал, как на фронт приехал чеченский батальон: "У "восточников", кстати, зае*ись. Приехали, получили пи**ы и уехали. Все".

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