«Чеченская и афганская войны вместе взятые – ясельки»8
- 27.07.2022, 12:38
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Россиянин пожаловался жене на огромные потери в Украине.
Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехват телефонного разговора российского оккупанта в Украине с женой, в ходе которого оба жалуются на большие потери захватчиков на чужой территории.
Разговор некий Виталий начал со слов "я не люблю нашу власть, внутреннюю политику", но его испуганно оборвали и попросили не говорить такого по телефону. После этого жена военного передала ему информацию о потерях россиян.
"Нам сказали, что ростовскую часть, я не помню какую, разгромили. Там практически никого не осталось, и сейчас туда набор очень большой, всех подряд военных берут. Контракт всем пытаются подписать, потому что разгромили практически всю часть", – повторила супруга оккупанта.
Мужчина поддакивает ей: "Тут вообще пи**ец, я же тебе говорю. Чеченская и афганская [войны] вместе взятые – ясельки".
Россиянин рассказал, как на фронт приехал чеченский батальон: "У "восточников", кстати, зае*ись. Приехали, получили пи**ы и уехали. Все".