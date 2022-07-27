Во время раскопок в Кревском замке нашли уникальные артефакты 2 27.07.2022, 12:49

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Новые находки породили новые загадки.

Продолжается консервация с реставрацией древних стен Кревского замка. Подробностями, сопровождающими процесс восстановления, поделился с Kreva.travel руководитель группы исследователей, кандидат исторических наук Олег Дернович. По его словам, декларируемые цели на этот год — укрепление юго-западной стены и возвращение очертаний малой башни. Если не случится форс-мажора с финансированием, окончание работ запланировано на октябрь.

Артефакты древности: дубовые ступеньки и горсть ржаных зерен

При любом раскладе нынешний сезон уже отметился чрезвычайно ценными находками — в активе археологов и волонтеров уже не один десяток артефактов. Казалось бы, исследователи здесь работают десятилетиями, почему столько открытий сделано именно этим летом?

«Дело в том, что именно эта часть замка наименее изучена, — объясняет Олег Дернович. — Раньше концентрация сил была преимущественно на Княжеской башне, главных воротах, то есть с «парадной» стороны. Безусловно, много где закладывали шурфы, но без, скажем так, фронтального вскрытия. А это очень важно. Во-первых, архитекторам не хватает информации, как выглядел замок в XIV веке. Во-вторых, объективно не много специалистов, которые могут работать с готическими замками, причем такой ранней конфигурации. Поэтому мы как раз обеспечиваем проектировщиков необходимыми сведениями. Согласно нашему законодательству, любые земляные работы на подобных объектах предусматривают археологический надсмотр. Однако мы эту ограниченную компетенцию перешагнули и если что-то находим, можем проводить раскопки. И в комплексе имеем достаточно много находок».

Как отмечает собеседник, самые важные раритеты — прежде всего те, что связаны с архитектурой и, соответственно, историей средневекового замка. Настоящей сенсацией для исследовательского цеха стало открытие фрагмента тоннеля со ступеньками внутри малой башни. Это дает представление о способах передвижения в конкретной части оборонительного замка, констатирует эксперт.

В легенды — мол, может это и есть потерянный подземный ход к архитектурному брату в Медниках — Олег Дернович не верит. Считает это обязательным элементом фольклора, который окутывает любое место такого калибра.

«Может, для большинства людей, которые вне контекста, и не так важно, но мы были очень взволнованы. Нашли на ступеньках следы балок, биологи подтвердили фактуру дуба. Что, в свою очередь, свидетельствует: 700 лет назад жители замка ходили не по холодному полу, а по деревянному настилу.»

Обожженные ржаные зерна.

Фото: Игорь Карней

Еще один исторический артефакт, на который наткнулись исследователи в этом сезоне — разбитый горшок с обожженными ржаными зернами. Нашли его при расчистке немецкого бункера при южно-западной стене. Предварительно находку относят к XV веку, когда в замке случился сильный пожар и среди прочего мог пострадать семенной фонд. С другой стороны, именно благодаря «кокону» пожарища ржаной клад сохранился до наших дней.

Южно-западная стена подарила еще одну неожиданную находку — так называемое «ядро Свидригайло», как окрестили исследователи свой почти 600-летний раритет. Обработанный камень для баллисты (прототип катапульты) нашли в завалах у замковой стены. Предполагается, что это одно из свидетельств так называемой династической или гражданской войны XV века. В 1433 году мятежный князь Свидригайло штурмовал Кревский замок, а найденное ядро говорит о том, что атаки были не только с севера, как считалось ранее, но и с заболоченного юга.

Немецкий бункер на месте малых ворот

«Серьезной исследовательской и проектной проблемой было определить, где находились малые ворота, как мы назвали их в рабочем порядке, — продолжает Олег Дернович. — Сохранились фотографии с южного ракурса времен Первой мировой войны: на противоположной стороне от главных ворот были другие, еще не разрушенные. Можно прикинуть, где примерно, но нужно ведь проектировать! Сейчас, когда раскопали у стены немецкий бункер, склоняемся к аргументированной версии: кайзеровские войска устроили огневую позицию как раз в малых воротах. То есть, имеем точное место!».

При этом ученый добавляет: Кревский замок — не только выдающийся памятник эпохи Средневековья, связанный с политикой, историей, культурой Великого княжества Литовского, но и место памяти событий Первой мировой войны. Линия фронта проходила ровно через Крево, местечко несколько лет оставалось ареной массированных обстрелов вражеских армий. Древней крепости также досталось. Поэтому возник очевидный вопрос, как обойтись с тем, что не имеет прямого отношения к зодчеству XIV века, а появилось позже в процессе кровавого конфликта?

«Мы не можем обстрагироваться от той войны, потому что она здесь везде: в малой башне, также известной как «башня Витовта», немцы залили бетонный бункер, ранее упоминали об огневой позиции за малыми воротами. Находим другие вещи, например, приспособления для натягивания колючей проволоки. Или вот откопали алюминиевый жетон на имя Каспара Гиса. В расшифровке читаем: автоматчик Ландвера третьего регимента. Находка вызвала обсуждение в соцсетях, исследователь тех событий Владимир Богданов даже выяснил, что подразделение базировалось в районе Нарочи, а сюда перебросили перед контрнаступлением 1917 года. Много артефактов планируем передать в Сморгонский краеведческий музей и в будущий музей Крево. Ну как все это вычеркнуть? Поэтому есть такая архитектурная концепция: восстанавливаем Средневековье и при этом оставляем следы Первой мировой войны».

Новые находки рождают новые загадки

Еще одну загадку археологи в буквальном смысле «обнажили» во время нивелировки внешней стороны южно-западной стены. Как уточнил Олег Дернович, в процессе расчистки открыли несколько метров брусчатки вдоль стены. Естественно, сразу возник ряд вопросов касаемо функциональности найденного фрагмента.

«В процессе обсуждения и даже споров появилась достаточно правдивая версия, что это связано с мостом перед воротами. Иными словами, конструкция была переброшена не перпендикулярно над рвом, а шла более сложным маршрутом у стены, для чего понадобились дополнительные устойчивые «подпорки». Конечно, предварительно посмотрели строительный материал, чтобы исключить возможные новации от команды реставраторов Станислава Лоренца в конце 1920-х. Да нет, все аутентичное, камни выложены на известняковом растворе, потому что поляки делали консервацию уже цементом. Так что, возможно, будет еще одна неизвестная до этого времени страница в архитектурном решении замка», — подытоживает Олег Дернович.

Консервация как безальтернативный вариант

Историк предупреждает, что не стоит излишне надеяться на возвращение замку максимально аутентичного вида. На это ряд причин, и не только финансово-материальных. При этом консервация — единственный возможный способ не допустить окончательного превращения легендарного адреса в руины.

«Вообще, мы находимся на этапе консервации — закладывания, спасения стен. К сожалению, во многих местах эти стены представляют собой общую забутовку, внутреннюю прослойку. Конечно, аутентичные внешние стороны в незначительном объеме сохранились, а вот, например, восточная часть, направленная на Юрову гору, откуда по замку била российская артиллерия, разрушена полностью. Мое экспертное мнение такое: в нашем климате и при отсутствии благоприятного режима использования нам руины не сохранить. Как бы люди романтично не воспринимали известный памятник, придется свыкнуться с мыслью, что без человеческого вмешательства он будет разрушаться. Потому идет наращивание стен камнями, восстанавливается кирпичный пояс по всему периметру, так как старые фрагменты много где просто выветрились. Идет процесс, чтобы спасти знаковый объект…»

Когда начали спасать Кревский замок

Крево вошло в мировую историю династической унией между Великим княжеством Литовским и Короной Польской, подписанной здесь в 1385 году. Касаемо времени появления замка, исследователи допускают плюс-минус сотню лет. Одни говорят о начале XIV века, некоторые считают, что это даже конец ХІІІ-го. При этом сходятся в одном: как самый архаичный во всем ВКЛ он стоит у истоков каменного оборонительного зодчества.

Замок утратил первоначальное значение в XVII веке и был заброшен. Черной страницей в его судьбе стала Первая Мировая война: поскольку германцы осели внутри, российская артиллерия била именно туда. В итоге фасад был уничтожен, до наших дней дошли даже не стены, а «нутро».

Первые попытки спасти замок датированы периодом, когда западнобелорусские земли вошли в состав Польши. В конце 1920-ых реставраторы вместе с историком искусства Станиславом Лоренцем укрепили остатки стен металлическими стяжками, поставили контрфорс — кстати, в процессе нынешних работ его сохранили как дань памяти польским коллегам.

С приходом в 1939 году большевиков о консервации речь уже не шла, наоборот, новые хозяева начали разбирать стены на личные и индустриальные нужды (к слову, такое случалось и ранее, еще в ХІХ веке). Но даже ослабленные стены не поддались такому варварству. В таком состоянии руины простояли до времен независимости. Тогда Княжескую башню накрыли рубероидом, но от дождя и снега хрупкая конструкция не спасала.

Только в 2016 году Кревский замок попал в список из трех десятков памятников старины, которые требуют неотложной помощи и расходы на сохранение которых ложаться на государственный бюджет. Уже вложено более полумиллиона долларов, но недостаточность траншей все время сдвигает сроки восстановления и консервации. Для сравнения, на восстановление замка в литовских Медниках, по словам историка Олега Дерновича, из средств соответствующих институций Евросоюза выделили 6 миллионов евро, что позволило сделать реконструкцию на более качественном уровне и в сжатые сроки.

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