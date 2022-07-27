Ученые опубликовали исследование о том, какие признаки помогут найти жизнь на экзопланетах 1 27.07.2022, 12:51

Поиск жизни на других планетах давно бередит умы ученых.

Недавно им удалось определить главные признаки существования инопланетян, на которые стоит обратить внимание человечеству, сообщает «Новое время».

В новом исследовательском документе Поиск техносигнатур в экзопланетных системах с текущими и будущими миссиями представлен ряд выводов семинара TechnoClimes 2020, спонсируемого НАСА и Космическим институтом науки Blue Marble.

По мнению экспертов, в деле поиска внеземной жизни людям помогут т.н. техносигнатуры — своеобразные следы, которые оставляет любая мало-мальски развитая цивилизация.

Главным образом, речь идет об атмосферных, оптических и радиотехносигнатурах.

Первые представляют собой газы, которые производятся искусственным путем либо как побочный продукт индустриальной цивилизации, либо для определенной цели, например, для управления планетарным климатом.

Примером атмосферной техносигнатуры Земли является диоксид азота (NO).

Другой пример техносигнатур — огни ночного города. Их достаточно хорошо видно даже на Земле, а если речь идет о более развитой цивилизации с высоким уровнем урбанизации — этот спектроскопический признак будет еще более очевидным.

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