Настоящий или двойник: политолог объяснил странное поведение Путина 9 27.07.2022, 12:53

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У диктатора случаются приступы паранойи и принятия иррациональных решений.

Путин уже давно демонстрирует параноидальное поведение. В то же время, политолог Владимир Фесенко осторожен с подобными выводами, ведь на встречах с авторитетными мировыми лидерами было бы достаточно легкомысленно полагаться на двойников, передает ТСН.

«Я немного сдержанно отношусь к информации о двойниках путина. Это ведь не просто демонстрация присутствия. С речью на стадионе настоящий путин был или нет – никто не может сказать. Но встречи с Эрдоганом, иранским руководством – это встречи вживую, во время которых нужно вести реальные переговоры с очень непростыми лидерами. Здесь полагаться на двойника было бы рискованно», – считает Фесенко.

Поэтому эксперт отмечает, что не отвергал бы версию наличия двойников путина, но пока «нам придется иметь дело с реальным Путиным».

Более того, Фесенко отметил, что даже западные спецслужбы не могут разобраться с загадкой личности Путина. Ибо противоречия его природы, поведения и являются главной проблемой.

«Иногда диктатор действует достаточно рационально, а иногда у него, как когда-то у Сталина, есть припадки паранойи и иррациональных решений. Когда и как, с каким Путиным приходится иметь дело – это и есть главная проблема, а иногда и загадка даже для западных спецслужб», – добавил политолог.

Странное поведение Путина на публике: что известно

Во время недавней поездки в Иран Путин снова вел себя несколько странно. Странные движения диктатора могут указывать либо на болезненное состояние, либо, как предположили некоторые эксперты, на двойника.

Ранее в соцсетях шутили о странной позе, которую занял Путин во время встречи с министром обороны Шойгу. Выглядел 69-летний президент-диктатор действительно странно – он буквально вцепился в стол, и все начали говорить о загадочной болезни Путина.

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