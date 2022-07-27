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Сегодня – День Независимости Беларуси

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  • 27.07.2022, 12:56
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Сегодня – День Независимости Беларуси

27 июля Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете.

27 июля 1990 года Верховный Совет Беларуси принял Декларацию о государственном суверенитете. Этот важный для нашего государства документ стал первым официальным шагом к независимости Беларуси.

Декларация о государственном суверенитете провозгласила «полный государственный суверенитет Республики Беларусь как верховенство, самостоятельность и полноту государственной власти республики в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях».

Именно с этого дня начался отсчет новой истории нашей страны.

27 июля было объявлено Днем независимости Беларуси.

25 августа 1991 года Декларация о государственном суверенитете получила статус конституционного закона, на основании которого были внесены изменения и дополнения в Конституцию 1978 года. Новая Конституция Республики Беларусь была принята 15 марта 1994 года.

Официальные власти отменили праздник после «референдума» 1996 года, на котором Лукашенко получил неограниченные полномочия. День независимости начали отмечать в годовщину освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков 3 июля. Демократическая общественность, как и ранее, отмечает День независимости именно 27 июля.

С праздником, друзья!

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