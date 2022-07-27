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Украинские войска форсировали Ингулец: оккупанты могут попасть в «котел»

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  • 27.07.2022, 13:01
  • 10,892
Украинские войска форсировали Ингулец: оккупанты могут попасть в «котел»

Херсонская группировка армии РФ может быть рассечена на две части.

Сегодня утром украинское командование сообщило о форсировании реки Ингулец и освобождении населенных пунктов Андреевка и Лозовое на левом берегу реки.

Если успех удастся развить, Херсонская группировка россиян будет рассечена на две

Этот успех может иметь ключевое значение для успеха операции. Ранее украинцы при участии белорусских добровольцев из полка Кастуся Калиновского форсировали Ингулец возле Давыдового брода, но после нескольких дней боев вынуждены были отступить под ударами российской авиации и артиллерии.

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