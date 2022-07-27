Андрей Пионтковский: Путин проиграл войну 8 27.07.2022, 13:09

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Андрей Пионтковский

Ему срочно нужно перемирие.

Если в начале войны высшее руководство России грозило Украине и Западу военной мощью, то сегодня их риторика начала трансформироваться. Все чаще звучат заявления Москвы о готовности договариваться с Киевом.

Внимание на это обратил известный российский политолог Андрей Пионтковский в эфире украинского телеканала Freedom.

Он уверен, что в Кремле осознали свое поражение и хотят свернуть "спецоперацию", пока армия РФ окончательно не разгромлена.

"Они (Россия - ред.) проиграли войну, и у них нет стратегической перспективы. Посмотрите, какой истерикой Москва настаивает на переговорах. Лавров вчера раздвигал границы нашего Рейха до Варшавы или Лондона, а сегодня уже говорит, что нужно срочно возобновить переговоры", - рассказал Пионтковский.

Он считает, что Россия сорвала Стамбульские соглашения спустя сутки после их подписания, так как не смогла заставить Киев сесть за стол переговоров.

"Думаю, эта безумная атака на Одессу, этот плевок в лицо Эрдогану и Гутерришу вызвана бешенством Кремля от того обстоятельства, что Украина не поддалась на их шантаж и не включила в этот пакет соглашений перемирие в районе Херсона, в котором так нуждается Москва", - заявил политолог.

Он констатировал, что и у Путина, и у его окружения наблюдается "полный развал сознания". На это указывает то, что они действуют абсолютно нелогично: срывая соглашения, пытаются заставить Киев и Запад договариваться.

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