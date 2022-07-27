Белорусы стали активнее отправляться на заработки за границу 1 27.07.2022, 13:12

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Но в Россию теперь едут реже.

На заработках за границей в первом полугодии были 93,7 тыс. белорусов. Это следует из данных Белстата. Годом ранее этот показатель был на 6,6 тыс. меньше. В статистике учитываются те, кто работал за границей до года, пишет zerkalo.io.

Это официальные данные выборочного обследования Белстатом домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения. Фактическое число выезжающих на заработки белорусов, как правило, заметно отличается, причем в большую сторону.

При этом большинство из тех, кто уехал на заработки за границу в первом полугодии этого года, отправились в Россию — 59,8% от общего числа трудящихся за пределами Беларуси (до 1 года), сообщает Белстат. В первом полугодии 2021-го этот показатель был на уровне 65,8%. А в целом за 2017 год уехавших на заработки в РФ было 83,9% от общего числа гастарбайтеров, а в 2019-м — 74,7%.

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