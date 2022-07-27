ВСУ ударили по еще одному мосту рядом с Антоновским 2 27.07.2022, 13:13

5,312

По объекту попали две ракеты.

Вооруженные силы Украины ударили не только по автомобильному Антоновском мосту, но и по железнодорожному, который расположен рядом.

Об этом российским пропагандистам заявил глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, передает УНИАН.

По словам коллаборанта, основной целью ВСУ был именно Антоновский мост. Благодаря удачным ударам мост вывели из строя.

Однако была еще одна цель - железнодорожный Антоновский мост. В него попали две украинские ракеты. Мост расположен примерно на расстоянии 5 километров от автомобильного.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».