Беларусь совместно с Россией проводят разведку украинских позиций на севере 1 27.07.2022, 13:19

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Об этом заявил украинский военный эксперт.

Россия и Беларусь проводят воздушную разведку украинских позиций на двух направлениях.

Однако защитники Украины к этому готовы и поражают вражеские "разведчики".

Об этом в эфире телеканала ТСН сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.

Свидетельством тому является то, что вчера на Волыни был сбит вражеский беспилотник, запущенный с территории Беларуси.

"Та ситуация, которая возникла с беспилотником, что, к большому сожалению, привело к смерти украинцев, это не первое такое явление. Беларусь совместно с Россией проводит разведку украинских позиций на Волынском и Полесском направлениях. Это не стало новостью, к этому были готовы, что говорит о том, что этот беспилотник поразили", — сказал эксперт.

Он добавил, что на данный момент увеличения какого-либо контингента белорусских или российских сил на границе Украины с Беларусью нет.