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Как белорусам платить транспортный налог по новым правилам

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  • 27.07.2022, 13:28
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Как белорусам платить транспортный налог по новым правилам

Теперь извещения приходят на уплату сразу трех налогов.

Во второй половине июля гражданам Беларуси стали приходить извещения на уплату сразу трех налогов, один из них – транспортный. Кому, сколько и когда нужно заплатить рассказывается в материале tochka.by.

В пресс-службе Министерства по налогам и сборам напомнили, что сейчас белорусам направляют извещения на уплату имущественных налогов, включая транспортный.

В 2022-ом транспортный налог рассчитывался по тем авто, которые физлица зарегистрировали в ГАИ МВД в прошлом году, пояснили в МНС.

Кому, сколько и когда платить?

Напомним, авансовый платеж нужно было внести до 15 декабря прошлого года. Он составлял одну базовую на авто, а на прицеп, прицеп-дачу и мотоцикл – Br20.

Теперь же владельцы транспорта должны заплатить основную часть. Сделать это нужно не позднее 15 ноября этого года. Доплата осуществляется на основании извещения, прийти оно должно не позднее 1 сентября 2022 года.

Белорусы, которые:

заплатили до 1 января 2021 года госпошлину

и получили допуск на участие авто в дорожном движении

заплатят транспортный налог пропорционально "количеству месяцев, следующих за месяцем, в котором истек срок действия такого разрешения".

Белорусы, на которых по состоянию на 1 января 2021 года были зарегистрированы транспортные средства:

которые не получили допуск к участию в дорожном движении

при этом госпошлина за допуск к участию в дорожном движении была уплачена

также должны были перечислить авансовый платеж, до 15 ноября 2022 года им нужно внести доплату.

А если машина снята с учета?

В МНС рассказали, что делать автомобилистам, которые не использовали машину из-за неудовлетворительного технического состояния и сняли ее с учета.

В ведомстве привели пример: если авто было снято с учета в декабре 2021 года, налог все равно нужно заплатить не позднее 15 ноября 2022-го.

Если у вас возникнут вопросы по начисленным суммам налога, вы можете обратиться в налоговый орган по месту жительства или регистрации.

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