Как белорусам платить транспортный налог по новым правилам 1 27.07.2022, 13:28

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Теперь извещения приходят на уплату сразу трех налогов.

Во второй половине июля гражданам Беларуси стали приходить извещения на уплату сразу трех налогов, один из них – транспортный. Кому, сколько и когда нужно заплатить рассказывается в материале tochka.by.

В пресс-службе Министерства по налогам и сборам напомнили, что сейчас белорусам направляют извещения на уплату имущественных налогов, включая транспортный.

В 2022-ом транспортный налог рассчитывался по тем авто, которые физлица зарегистрировали в ГАИ МВД в прошлом году, пояснили в МНС.

Кому, сколько и когда платить?

Напомним, авансовый платеж нужно было внести до 15 декабря прошлого года. Он составлял одну базовую на авто, а на прицеп, прицеп-дачу и мотоцикл – Br20.

Теперь же владельцы транспорта должны заплатить основную часть. Сделать это нужно не позднее 15 ноября этого года. Доплата осуществляется на основании извещения, прийти оно должно не позднее 1 сентября 2022 года.

Белорусы, которые:

заплатили до 1 января 2021 года госпошлину

и получили допуск на участие авто в дорожном движении

заплатят транспортный налог пропорционально "количеству месяцев, следующих за месяцем, в котором истек срок действия такого разрешения".

Белорусы, на которых по состоянию на 1 января 2021 года были зарегистрированы транспортные средства:

которые не получили допуск к участию в дорожном движении

при этом госпошлина за допуск к участию в дорожном движении была уплачена

также должны были перечислить авансовый платеж, до 15 ноября 2022 года им нужно внести доплату.

А если машина снята с учета?

В МНС рассказали, что делать автомобилистам, которые не использовали машину из-за неудовлетворительного технического состояния и сняли ее с учета.

В ведомстве привели пример: если авто было снято с учета в декабре 2021 года, налог все равно нужно заплатить не позднее 15 ноября 2022-го.

Если у вас возникнут вопросы по начисленным суммам налога, вы можете обратиться в налоговый орган по месту жительства или регистрации.

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