«В шоке от восхищения родителей похоронами» 4 27.07.2022, 13:31

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Хельга Пирогова

Новосибирский депутат уехала из России после возбуждения уголовного дела.

Независимый депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова покинула Россию после того, как против нее возбудили уголовное дело о "фейках" про российскую армию. Официально поводом стал ее удаленный твит о похоронах погибших добровольцев, вдова одного из которых назвала их "невероятными".

21 июля Хельге Пироговой объявили в УМВД, что протокол составлен по административной статье, но после личного указания главы СК Бастрыкина 22 июля на депутата завели дело по уголовной статье (207.3).

На следующий день РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах объявили, что Хельга Пирогова будет объявлена в розыск в случае ее неявки на допрос по делу о "фейках" об армии. Информацию об отъезде в Грузию Хельга подтвердила "Сибирь.Реалии" только 25 июля.

"Если бы не беременность, я бы не уехала"

Полицейские, в которых друзья Пироговой опознали сотрудников Центра "Э" (отдел по борьбе с экстремизмом УМВД), задержали ее в ночь на 22 июля сразу после благотворительного аукциона в поддержку новосибирских активистов, которых обязали выплатить компенсацию МВД за участие в акциях протеста в январе 2021 года.

Донос на Пирогову в Следственный комитет, после которого Бастрыкин поручил провести проверку, а после настоял на возбуждении дела, написал вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панферов ("Единая Россия"), а также несколько региональных депутатов из ЛДПР и горсовета Новосибирска, которых связывают с депутатом Госдумы Дмитрием Савельевым.

– В какой момент поняли, что точно надо уезжать?

– Когда мне скинули друзья в соцсети сообщение, что дело уголовное открыто. Это достаточно быстро произошло. Задержали и объявили об административке в четверг, в четверг же Бастрыкин поручил провести проверку, а в пятницу уже потребовал завести уголовное дело, и в пятницу вечером, соответственно, дело было открыто. Я понимаю, что у них [следователей СК] только один выбор оставался, когда просит глава СК. Было понятно, что на тормозах раздутую до невероятных размеров историю уже не спустят.

Еще в четверг я не думала, что придется уезжать. Я много раз говорила, что хочу остаться в России. И до последнего планировала это сделать. Но когда выбор стоит между этим желанием и не просто моей свободой, а свободой моего будущего ребенка. Допустить, что он окажется в СИЗО сразу после своего рождения, я не могла.

– Если бы не были беременны, остались бы?

– Да, точно бы осталась. Я была морально готова к допросам, СИЗО на время расследования изначально.

– Вы имеете в виду арест на время расследования уголовного дела или приговор?

– В принципе, к любой уголовке и, конечно, к приговору, в том числе заключению в итоге. К этому, мне кажется, готовы все, кто остался после февраля и продолжает комментировать ход войны с Украиной. Понятное дело, что для того, чтобы завели уголовное дело, сейчас необязательно что-то совершать и даже быть оппозиционным политиком необязательно.

Я еще долго продержалась в России [без уголовного преследования]. Но хотелось бы, конечно, дольше.

– Удаленный твит о похоронах добровольцев, думаете, формальная причина?

– Уверена, что да. Их единственная цель – выдавливать всех оппозиционно настроенных людей из России. А уж по какой причине официально – неважно.

По сути, повод они сами раздули до таких масштабов. Если бы не было доносов в СК, никто бы и не узнал о твите. Там было условно 16 лайков до того, как я его удалила. А увидела его буквально сотня человек. Но они сделали все для того, чтобы его увидели тысячи.

15 июля Пирогова прокомментировала заметку о похоронах добровольцев, заключивших краткосрочные контракты с Минобороны и погибших в Украине. "Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам, и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали", – написала депутат под описанием похорон, которые одна из вдов погибших назвала "невероятными".

Позже Хельга решила удалить твит, но его скриншот разошелся по многим телеграм-каналам.

– Вы его удалили после доноса?

– Нет, я его удалила сильно до, сама. Перечитала, поняла, что могут воспринять неправильно. А его и восприняли неправильно.

– А какой смысл вкладывали?

– Это была грусть. В том контексте, что у нас в деревнях живут так, что для них хорошие похороны лучше, чем живой сын. Они ведь открыто восхищались организацией похорон в интервью, из их же слов, цитат прямых следовало, что они благодарили тех, кто отправил их сыновей на войну, за обустройство пышных похорон. Это, мне кажется, ужасно: родственники, которые только что потеряли мужа, брата, сына, не то что скорбят по тому, что их близкого человека больше нет, они восхищаются, что им организовали хорошие похороны с богатым столом, полдеревни пригласить можно! Правда, даже положенных выплат пока не дали, но что поделать.

Чуть погодя я решила, что твит получился чересчур эмоциональный. Хотя не представляю, а как нормальный адекватный человек безэмоционально может воспринимать такое? Я считаю, что в такие условия матерей и вдов, восхищающихся панихидой, сознательно загнало государство.

– В статистику, согласно которой минимум 60% россиян поддерживают войну, вы верите?

– Не готова оценивать. Я знаю, что очень много людей не поддерживает, огромное количество. Кто-то просто молчит, не говорит, потому что боится. Но сколько точно тех, кто за… Думаю, многие просто не понимают, что значит быть "за". Многие искренне верят пропаганде и в то, что там умирают якобы "плохие". И как только пропаганда скажет, что все на самом деле не так, они просто на следующее же утро все пойдут обниматься с украинцами, говорить о том, что они всегда их обожали, любили и это вообще самый лучший братский народ на целом белом свете.

"Собрали фулл-хаус нарушений"

– Как прошло задержание? Были нарушения?

– Просто фулл-хаус собрали – все нарушения, которые можно было сделать, сделали. У нас только закончился благотворительный марафон, который мы проводили для сбора средств на исполнение судебных решений за прошлогодние митинги. Напомню, МВД Новосибирска захотело за собственную работу получить вторую зарплату за счет активистов. У нас закончился марафон, я вышла из клуба, где он проходил, на улицу – там ко мне подошел человек в сопровождении полицейских в гражданском, что-то буркнул. Не могу сказать, что он представился – я не успела ничего разобрать, он потребовал, чтобы я проехала с ним. Кто такой, какое звание, на каком основании, санкция прокурора на мое задержание – ничего не было абсолютно. Меня просто схватили, запихнули в полицейскую машину и увезли в отдел полиции.

Объявили, что вменяют дискредитацию армии. Административное дело по статье 20.3.3, первая часть. Я написала расписку о том, что согласна получить по СМС извещение о времени и месте проведения судебного заседания. Если честно, я выдохнула, потому что административка, а за одно и то же дважды не судят теоретически в правовом государстве. Но на следующий день я поняла, что ошиблась с определением государства – появились новости, что заведено уголовное дело по тому же факту – за твит.

– Какой источник сообщил?

– Просто сбросили ссылку на какой-то телеграм-канал.

– Почему вы решили, что это не фейк?

– Было еще несколько источников. Поэтому я поняла, что у меня даже времени заехать за вещами нет – там меня уже могут ждать с обысками. Как была в городе, так и поехала в аэропорт. Я не смогу раскрыть, кто и как мне билеты покупал, но на границе проблем не возникло. Ни со стороны России, ни со стороны Грузии. У них еще не было никаких ограничений на мой отъезд, с меня не успели взять подписок о невыезде. Все прошло гладко. Думаю, оттого, что это и была их конечная цель – выдавить меня из страны.

– Пересекли границу и теперь можете говорить и писать слово "война". Это важно?

– Морально, да, очень. Я первый раз когда журналистам сказала слово "война" и прям отметила про себя – это было, если честно, очень странно. Пять месяцев(!) она уже идет, и когда ты за эти пять месяцев впервые можешь, не думая, не останавливая себя, не фильтруя каждый шаг, сказать это слово "война" и не бояться, что тебе за это что-то прилетит – дорогого стоит!

В России, конечно, самоцензура была включена. Перечитывала все, что писала в соцсетях, давала в комментариях.

– Сообщения Следкома о том, что, если вы не явитесь на допрос, вас объявят в розыск, вас не испугали?

– Пока же не объявили. Хотя не знаю, сколько у них занимает времени это, может быть, и объявят. Но я считаю, что на этом они пока остановятся.

Выдавливают всех, кто не молчит. И на этом пока все. Но я уверена, что они тем самым сами себе роют яму. Во-первых, со временем накопится критическая масса людей, недовольных режимом, которые извне смогут изменить политику внутри России. Во-вторых, завинчивать гайки оставшимся бесконечно невозможно. Пусть разобщенные, но в стране останутся те, кто выйдут на улицы, потому что их что-то не устраивает. Это необязательно политическая история. Мы же видим, что в России уровень жизни становится хуже. Люди, недовольные тем, как они живут, однажды сорвутся. Я не знаю, когда и как это будет. Но хочется максимально быстро по времени и максимально бескровно, цивилизованно. Потому что все-таки XXI век, век демократии, гуманизма. С другой стороны, мы последний аргумент приводили, когда рассуждали о невозможности войны в XXI веке…

– Вам не кажется, что тех, кто не молчит и выходит хотя бы на пикет, практически не осталось в России?

– Сложно утверждать такое. Мне кажется, достаточное количество людей осталось, которые позволяют себе говорить и которые против войны. Вопрос, насколько громко они могут высказываться. Пока еще выходят люди на тихие пикеты, огромное количество людей занимаются тихим активизмом в России.

Да, многие из них вынуждены высказываться метафорами. Но не все. Есть примеры известных музыкантов, которые четко обозначают свою позицию и при этом остаются в России. Да, им запрещают концерты, их лишают возможности заниматься своей деятельностью. Я очень надеюсь, что они продолжат это [высказывать против войны] на свободе и в России. То есть я бы не была категорична в этом вопросе – есть люди медийные, которые высказываются против. Есть люди, у которых есть и медийность, и смелость. Очень надеюсь, что с ними ничего не случится.

В любом случае рано или поздно все смогут заявить в полный голос о том, что войны быть не должно. Я просто хочу, чтобы это случилось как можно скорее.

– Ваш прогноз?

– Сейчас такое время, что любой прогноз – пальцем в небо. Это может быть полгода, может быть три года, а может 10 лет – это абсолютно непредсказуемо.

"Я по-прежнему депутат"

33-летняя Хельга Пирогова выиграла выборы в городской совет Новосибирска в 2020 году. Она выдвигалась при поддержке коалиции, созданной местным штабом Навального. Несмотря на снятие по надуманным поводам нескольких независимых кандидатов, вместе с Пироговой в горсовет прошли еще четыре независимых депутата.

– Некоторые депутаты продолжают работать удаленно, ведь для отстранения избранного депутата нужно решение суда в рамках уголовного дела.

– Я продолжу работать. Я законно избранный депутат, работаю на своем округе дистанционно. В этом плане ничего особо не меняется. Современные технологии позволяют абсолютно свободно работать дистанционно. Думаю, несмотря на то что нас [независимых депутатов] в совете меньшинство, удастся протащить важные проекты. Как это случилось, к примеру, с зарплатами бюджетников в прошлом году. Сначала коллега мой высказывал предложение их повысить, на что депутаты-единороссы резко отреагировали: "Да как вы смеете". А потом прошло очень небольшое время, и они сами уже вынесли проект. Думаю, потому что наше предложение засветилось в медиа и среди горожан. Они предложили абсолютно то же самое, но в итоге оказались они молодцы, а не мы. Но главное, что цель была достигнута.

Всякие бытовые задачи тоже никто не отменял. Банальные вещи, но при этом ситуация с ними ужасающая: в Новосибирске оснащение школ и детских садов кошмарное, родителям приходится покупать даже игрушки в детский сад, потому что муниципалитет не в силах обеспечить их закупку. Оборудование в школы – по той же причине из карманов родителей. Тебе приходится каждые три дня доставать чиновников, чтобы дорогу отремонтировать. Опять же махинации чиновников с землей отследить и пресечь.

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