Белорусский врач расказала, от каких продуктов дети толстеют 27.07.2022, 13:34

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Врач перечислила продукты, от которых стоит отказаться.

Продукты, которые приводят к набору избыточного веса у детей, перечислила Анжелика Солнцева, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, пишет kp.by.

Врач перечислила продукты, от которых стоит отказаться. Это детские йогурты с добавками и сладкий кефир, соки, газировки, кетчупы и другие соусы, в которых переизбыток сахара и трансжиры. Кроме того, доктор призвала к родительскому контролю в вопросах детского питания. Но, прежде всего, изменению пищевого поведения всех членов семьи.

- Даже соки с пометкой «без добавления сахара», его содержат, но в виде фруктозы или других компонентов и точно так же будут провоцировать набор веса у детей, - заключила она.

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