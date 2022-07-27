Рада поддержала назначение нового генпрокурора Украины

Рада поддержала назначение нового генпрокурора Украины3
- 27.07.2022, 13:42
За его кандидатуру проголосовали 299 депутатов.
Верховная Рада 27 июля поддержала назначение нардепа от "Слуги народа" юриста Андрея Костина генеральным прокурором Украины. Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, сообщает "Гордон".
По словам Гончаренко, за проект постановления №7593 "О предоставлении согласия на назначение президентом Украины Андрея Костина на должность генерального прокурора" проголосовало 299 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Проект постановления президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент 27 июля. Позже его поддержал комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.
Гончаренко отметил, что президент присутствовал в парламенте во время голосования за Костина и "был там одну минуту".