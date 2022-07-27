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Рада поддержала назначение нового генпрокурора Украины

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  • 27.07.2022, 13:42
Рада поддержала назначение нового генпрокурора Украины
Андрей Костин

За его кандидатуру проголосовали 299 депутатов.

Верховная Рада 27 июля поддержала назначение нардепа от "Слуги народа" юриста Андрея Костина генеральным прокурором Украины. Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, сообщает "Гордон".

По словам Гончаренко, за проект постановления №7593 "О предоставлении согласия на назначение президентом Украины Андрея Костина на должность генерального прокурора" проголосовало 299 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Проект постановления президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент 27 июля. Позже его поддержал комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Гончаренко отметил, что президент присутствовал в парламенте во время голосования за Костина и "был там одну минуту".

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