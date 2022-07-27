ВСУ показали трофейный танк, которым пропагандисты РФ хвастались на параде 27.07.2022, 13:46

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Сейчас он помогает уничтожать оккупантов на одном из направлений фронта.

Украинские военные показали трофейный танк Т-80БВМ, еще год назад участвовавший в параде 9 мая на Красной площади в Москве. Сейчас он помогает уничтожать оккупантов на одном из направлений фронта.

Техника попала на вооружение 93-й бригады "Холодный Яр". Это подразделение регулярно отчитывается о ликвидации десятков солдат Кремля.

Руководит Т-80БВМ команда из трех человек: водитель-механик, командир и наводчик. "Моя задача – привезти две жизни домой. Домой, чтобы они были счастливы и довольны", – рассказывает Сергей, который 5 лет служит военным водителем в ВСУ.

"Первый раз авиабомба позади нас упала – и танк подпрыгнул. Это поразило... Стояло 40 тонн и подпрыгнуло почти. Шатнуло его сильно. Когда мы вышли из танка и посмотрели, то сзади уже не было дома", – вспоминает он.

Еще один военнослужащий – Олег – подчеркивает, что войны выигрывают не танки, а люди.

"Вооружение – это все хорошо. Смерть Путина – это вообще хорошая новость будет. В то же время, я думаю, что надо и дальше так стоять, держаться, держаться, держаться. Даем хороший отпор, наносим урон, больно кусаем. Они (оккупанты. – Ред.) , я так понимаю, уже не в восторге от того, что происходит", – говорит офицер-танкист.

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