Ученые сняли на видео странное существо с щупальцами 27.07.2022, 13:48

Изначально его приняли за цветок.

Команда ученых заметила странное животное, находясь на борту исследовательского судна E/V Nautilus, пишет «Хайтек».

У существа есть щупальца длиной 40 см и стебель почти в 2 м. По словам команды, оно напоминает очень странный, свободно плавающий цветок.

Его нашли 7 июля на глубине 2 994 м вблизи ранее неисследованной подводной горы к северу от атолла Джонстон. Это территория США и Национального заповедника дикой природы в Тихом океане.

Исследователи сначала подумали, что встретили вид Solumbellula monocephalus, ее еще называют морской ручкой. Она входит в тип Cnidaria, включающий также медуз, гидр и кораллы.

Биологи помогли подтвердить, что это была морская ручка, родственница кораллов.

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