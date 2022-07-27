Ученые сняли на видео странное существо с щупальцами
- 27.07.2022, 13:48
Изначально его приняли за цветок.
Команда ученых заметила странное животное, находясь на борту исследовательского судна E/V Nautilus, пишет «Хайтек».
У существа есть щупальца длиной 40 см и стебель почти в 2 м. По словам команды, оно напоминает очень странный, свободно плавающий цветок.
Его нашли 7 июля на глубине 2 994 м вблизи ранее неисследованной подводной горы к северу от атолла Джонстон. Это территория США и Национального заповедника дикой природы в Тихом океане.
Исследователи сначала подумали, что встретили вид Solumbellula monocephalus, ее еще называют морской ручкой. Она входит в тип Cnidaria, включающий также медуз, гидр и кораллы.
Биологи помогли подтвердить, что это была морская ручка, родственница кораллов.