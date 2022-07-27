Украина получила первые британские «невидимки»: чем уникальны ЗРК Stormer 27.07.2022, 13:51

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Оружие серьезно поможет проводить контрнаступления ВСУ.

Первые британские ЗРК Stormer HVM уже прибыли на фронт в Украине. Пока что их на вооружении ВСУ не так много, но тем не менее и они помогут проводить контрнаступления.

Как говорится в сюжете проекта УНИАН FreeДом, основная особенность этих зениток в том, что они видят штурмовики войск противника на дистанции до 18 километров и используются как противовоздушная оборона. Причем есть полуавтоматическое лазерное наблюдение, а собственных радаров у этих систем нет. Это означает, что для самолетов вражеских они практически невидимы.

Украинские защитники на линии фронта уже получили 6 британских зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM. Это достаточно современная бронемашина, которая способна использоваться в разных целях.

"Британские невидимые ЗРК Stormer HVM видят вражеские штурмовики на расстоянии до 18 километров. Почему именно невидимые? Все из-за их способностей наводить ракеты на цель в полуавтоматическом режиме. Это делает британские ЗРК в прямом смысле слова невидимым для бортовых датчиков радиолокационного облучения, стоящих на вражеских вертолетах и самолетах", - говорится в сообщении ОК "Пивдень".

По словам военного эксперта Александра Мусиенко, сами по себе Stormer HVM действительно уникальные.

Вместе с установками для этих комплексов ПВО Украине поставили и сотни ракет Starstreak. От этих ракет практически не скрыться, они дают возможность сбивать не только самолеты, но и беспилотники, а также вертолеты.

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