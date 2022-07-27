Белоруска устроилась на работу с дипломом российского вуза, но что-то пошло не так 27.07.2022, 13:53

Женщина работала на должности «менеджера по управлению персоналом».

В Сморгонский РОВД с заявлением обратилась местная жительница и сообщила, что у одной из сотрудниц предприятия поддельный диплом российского вуза. Помимо того, что сотрудница купила корочку «менеджера по управлению персоналом», она также успела проработать по специальности некоторое время, пишет onliner.by.

Подозрительный диплом изъяли и отправили на экспертизу, где выяснилось, что изготовили его немного другим способом, не как подобает документу: водяные знаки и защитные волокна были имитированы.

Проводится проверка.

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