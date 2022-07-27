Мнение: Дни Лукашенко и его прикорытников на исходе 27.07.2022, 13:58

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Удар белорусов будет беспощадным.

Смотрю на Лукашенко и его силовой блок, которые до сих пор задерживают и терроризируют людей и понимаю, насколько они немощные и боятся, пишет читатель Telegram-канала «Баста!»

Прошло почти два года, а ничего не поменялось. Вижу, как они в отчаянии задерживают людей, а люди — наши белорусы — достойно держат удар.

Но всему приходит конец! И дни Лукашенко и его прикорытников тоже на исходе!

Думаю, удар белорусов будет беспощадным, который никто не сможет выдержать, ни одна силовая структура! И к этому удару присоединятся полк Калиновского, наши братья-беларусы!

Белорусы — не рабы, белорусы — нация сильная, которая проходит серьезную закалку! Мы по-любому победим!

Лукашисты стараются навязать белорусам, что зло — это добро, а добро — зло... Стараются навязать другие стандарты жизни. Но никогда черное не станет белым!

Братья, победа скоро!

А Украине победы! И мы победим!

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