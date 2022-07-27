Литва запретила патриарху Кириллу въезд на свою территорию 27.07.2022, 13:57

Запрет будет действовать пять лет.

Литва запретила въезд в страну патриарху Русской православной церкви Кириллу из-за его поддержки войны в Украине, сообщает BNS со ссылкой на Министерстве внутренних дел Литвы.

Священнослужитель попал в список еще 23 июня, но об этом стало известно только сегодня, 27 июля.

Отмечается, что данное решение было принято с учетом предложения МИД Литвы.

Как сообщает агентство, патриарх Кирилл был включен в список за то, что «он сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия России, грубо нарушающие нормы и принципы международного права».

«Патриарх Кирилл, ближайший соратник Владимира Путина, является одним из самых активных сторонников войны против Украины, который неоднократно публично высказывался положительно в отношении продолжающейся российской агрессии», — говорится в сообщении ведомства.

Запрет на въезд в Литву для патриарха Кирилла будет действовать пять лет.

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