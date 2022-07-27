ВСУ ударили по оккупантам из «снайперской винтовки артиллерии» 3 27.07.2022, 14:07

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Фотофакт.

МТ-12 "Рапиру" называют еще "снайперская винтовка артиллерии". Ведь она очень точно стреляет.

Об этом рассказали на официальной странице 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр в Facebook и продемонстрировали работу украинской артиллерии.

"Погрешность промаха у пушки очень мала", - объясняет холодноярец Дмитрий. - "Эффективнее всего ее использовать на расстоянии до 1,5 километра - тогда бронебойным снарядом можно почти гарантированно поразить танк и другую бронетехнику".

Впрочем, как уточняет воин, такой способ ведения огня шире использовался в начале российского вторжения, когда оккупанты сунули по территории Украины целыми колоннами. Теперь же украинские артиллеристы работают по врагу с дальних расстояний, с закрытых позиций, в сотрудничестве с артразведчиками - это безопаснее для расчетов.

"С корректировкой с беспилотника нам удается с закрытых позиций подбивать даже вражеские танки, которые движутся", - говорит Дмитрий.

Эти ребята ежедневно противостоят врагу, и, рискуя жизнью, приближают победу над российскими оккупантами. Гордимся их стойкостью, добавили в бригаде.

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