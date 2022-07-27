Российской армии могут устроить «котел» в Беларуси 5 27.07.2022, 14:11

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Алексей Арестович

В Офисе Зеленского раскрыли детали.

Даже если Лукашенко прикажет белорусам наступать, они вряд ли помогут России. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает ТСН.

«Относительно Беларуси можно не волноваться. Когда нужно будет волноваться – я запишу отдельное видео и скажу, что стоит начать переживать», – уверяет Алексей Арестович.

Советник главы ОП говорит, что белорусская армия не пойдет в наступление, пока там не будет большого контингента российской армии.

По словам Арестовича, россияне понимают, что белорусы не хотят за них воевать. Они либо перейдут на сторону Украины, либо сложат оружие и военную технику, либо будут нейтральными.

Белорусы могут наступить только тогда, когда русская армия их окружит. Однако для этого нужно 20 тысяч российских военных, которых в России пока нет. Ведь известно, что сейчас оккупанты перекидывают свои войска из Донецкого направления в Херсон и Мелитополь, потому что боятся контрнаступления ВСУ.

«А если россияне перебросят небольшое количество в Беларусь и скажут белорусам наступать, то они еще могут устроить россиянам небольшой «котел» на территории Беларуси», – сказал советник главы ОП.

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