Серьезное поражение Путина 2 27.07.2022, 14:18

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Глава Кремля боится публичного позора.

Лидер страны-агрессора Владимир Путин насчет войны в Украине "конкретно думает" о том, как сделать так, чтобы избежать публичного поражения, сообщил бывший депутат Госдумы, кандидат юридических наук Марк Фейгин в интервью изданию gordonua.com.

По его словам, в том случае, если ВСУ удастся освободить юг Украины, для властей РФ это будет серьезным поражением.

"Путин, безусловно, сейчас конкретно думает о том, как бы избежать любого военного поражения. Значимого, публичного", - заявил собеседник.

По мнению юриста, Путин хочет добиться подписания протокола о перемирии на южной части Украины.

"Конечно, он бы хотел сейчас через эти зерновые соглашения добиться того, чтобы был заключен дополнительный протокол. Именно поэтому по Одессе, по порту, и ударили. Для того, чтобы (сказать - Ред.): "Видите? Не работает сделка. Так надо же (еще - Ред.) протокол заключить о перемирии на юге", - считает экс-депутат.

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