Неизвестные «заминировали» аэропорт Минск и рейс «Белавиа» 5 27.07.2022, 14:21

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Получено сообщение о взрывчатке на рейсе в Батуми.

Утром 27 июля поступило сообщение о взрывчатке в столичном аэропорту и на самолете «Белавиа». Об этом сообщает пресс-служба Национального аэропорта Минск.

Сообщение о минировании поступило в 7.53 на электронную почту одного из отделов аэропорта. Неизвестные сообщили о наличии самодельной взрывчатки на территории аэропорта, а также на борту самолета «Белавиа» рейса В2 738 Батуми — Минск.

«По результатам обыска воздушного судна, дополнительного досмотра зарегистрированного багажа и проверки аэровокзального комплекса, а также привокзальной площади опасных веществ или предметов не было обнаружено», — говорится в сообщении.

На момент проверки аэропорт работал в штатном режиме: прием и выпуск воздушных судов осуществлялся в соответствии с суточным планом полетов.

В пресс-службе аэропорта добавили, что только за июль получили четыре ложных сообщения о минировании, а с начала этого года — 52 раза.

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