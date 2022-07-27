закрыть
27 июля 2022, среда, 15:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США назвали следующий шаг РФ в войне против Украины

8
  • 27.07.2022, 14:22
  • 7,524
США назвали следующий шаг РФ в войне против Украины

Вашингтон предупредил Россию о серьезном ответе.

В США заявили, что знают о следующем шаге РФ в войне против Украины. В частности, этот шаг предполагает аннексию временно оккупированных территорий, сообщает «Зеркало недели. Украина».

«Нам известен следующий шаг России. Россия закладывает основу для аннексии оккупированной ею украинской территории, что является прямым нарушением суверенитета Украины», - говорится в сообщении.

Вашингтон предупредил Россию о быстром и суровом ответе на попытку аннексировать новые украинские территории, подчеркнув, что такие планы РФ являются прямым нарушением суверенитета Украины.

«Если Россия продолжит реализацию своих планов аннексии, мы ответим быстро и строго вместе с нашими союзниками и партнерами», - написало посольство США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уйти в разведку и в бункер не вернуться
Уйти в разведку и в бункер не вернуться Владимир Халип
Украина выиграла вторую фазу войны
Украина выиграла вторую фазу войны Аркадий Бабченко
Путин теряет контроль
Путин теряет контроль Тимоти Снайдер
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў