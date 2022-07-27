США назвали следующий шаг РФ в войне против Украины 8 27.07.2022, 14:22

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Вашингтон предупредил Россию о серьезном ответе.

В США заявили, что знают о следующем шаге РФ в войне против Украины. В частности, этот шаг предполагает аннексию временно оккупированных территорий, сообщает «Зеркало недели. Украина».

«Нам известен следующий шаг России. Россия закладывает основу для аннексии оккупированной ею украинской территории, что является прямым нарушением суверенитета Украины», - говорится в сообщении.

Вашингтон предупредил Россию о быстром и суровом ответе на попытку аннексировать новые украинские территории, подчеркнув, что такие планы РФ являются прямым нарушением суверенитета Украины.

«Если Россия продолжит реализацию своих планов аннексии, мы ответим быстро и строго вместе с нашими союзниками и партнерами», - написало посольство США.

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