Налог на первую квартиру в Беларуси: стали известны новые подробности 2 27.07.2022, 14:26

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Извещение можно найти не только в почтовом ящике.

То, что так бурно обсуждали более полугода назад, наконец свершилось: белорусы (обладатели всего одной-единственной квартиры) начали получать извещения из налоговой с просьбой рассчитаться за свои метры. Платежка выглядит стандартно: ничего лишнего, только полезная информация. При этом в МНС отмечают, что извещение стоит искать не только в почтовом ящике, пишет onliner.by.

Так, мы уже знаем, что уплата имущественных налогов, к которым относится и налог на первую квартиру, будет осуществляться в два этапа.

Первый этап: не позднее 15.11.2022 необходимо внести авансовый платеж в размере 50% от начисленной за 2022 год суммы. Саму сумму озвучат налоговики, направив до 1 сентября соответствующее извещение.

Второй этап: не позднее 15.11.2023 надо будет внести оставшуюся часть. О долге и точной сумме также напомнят специалисты МНС, которые разошлют извещения до 1 сентября 2023 года.

В последующие годы уплата имущественных налогов будет осуществляться не позднее 15 ноября года, следующего за истекшим годом, например, за 2023 год — не позднее 15 ноября 2024 года.

А что же платежки? Извещения на уплату имущественных налогов плательщикам направляются двумя способами:

в основном, конечно, почтовым отправлением;

но гражданам, имеющим доступ к «Личному кабинету», «квартирные» извещения будут направлены в электронном виде в «Личный кабинет плательщика».

Уплатить налоги можно не дожидаясь наступления установленного срока одним из следующих способов:

посредством интернет-банкинга, в том числе через электронный сервис «Личный кабинет плательщика» (получить к нему доступ можно в любом налоговом органе лично (при себе необходимо иметь паспорт или вид на жительство в Республике Беларусь) или через портал Министерства по налогам и сборам посредством идентификации с использованием межбанковской системы идентификации);

через инфокиоск;

в любом отделении банка или на почте.

При наличии вопросов по предъявленным к уплате суммам налогов необходимо обращаться в налоговый орган по месту расположения объекта недвижимости.

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