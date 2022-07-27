Польша планирует приобрести 1000 танков и сотни единиц техники у Южной Кореи 5 27.07.2022, 14:29

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Ранее Варшава заявила о покупке американских «Абрамсов».

Польша планирует масштабную программу перевооружения, предполагающую закупку не только американских танков Abarms и ракетных систем HIMARS, но и производство огромного количества современных вооружений в партнерстве с Южной Кореей.

Об этом рассказал представитель Агентства вооружений Минобороны Польши Кшиштоф Платек в интервью аналитику Ярославу Вольскому на Youtube-канале WoW – Wolski o Wojnie, пишет liga.net.

Польша уже объявила о приобретении двух батальонов подержанных американских танков M1A1 SA Abrams в количестве 116 единиц. Их планируют получить в течение 2023-2024 годов.

Американские "Абрамсы" будут дополняться корейскими танками K2 Black Panther в трех вариантах:

→ К2: 180 единиц (три батальона) новых танков будут поставлены в течение 2022-2025 годов для замены Т-72 и Т-91, которые Польша отдает Украине. После 2026 года эти танки будут модернизированы до версии K2PL.

→ K2PL: 820 единиц (14 батальонов) адаптированных к польским требованиям танков K2 начнут поступать в армию с 2026 года. Они будут производиться на новом еще не построенном заводе в Польше и частично в Южной Корее. Танки будут иметь усиленную броню, систему всенаправленного наблюдения, систему активной защиты ASOP.

→ K3PL: новый польско-корейский танк будущего, который должен быть разработан на базе K2PL.

Польская армия планирует продлить контракт 2016 на изготовление 96 самоходных гаубиц Krab до 2025 года в связи с дополнительным заказом техники для Украины. В 2022 году будет подписан новый контракт на два дивизиона САУ Krab (48 единиц) с поставкой в 2025-2026 годах.

САУ Krab будут дополняться корейскими гаубицами K9 в трех вариантах:

→ K9A1: 48 единиц (2 дивизиона) производства Южной Кореи в 2022-2023 годах (включая 18 уже в 2022 году) вместо САУ Krab, поставленных в Украину. Приобретенные САУ K9A1 должны быть модернизированы системой управления огнем TOPAZ, затем планируется модернизировать их до версии K9PL (приблизительно после 2026 года).

→ K9PL: 624 единиц (26 дивизионов) полонизированной версии K9A2 начнут поступать с 2024 года. Сначала их будут делать в Южной Корее, а с 2026 года будет запущен новый завод в Польше.

→ K9PLA3 или Krab 2: САУ будущего будет разрабатываться совместно с Южной Кореей в 2025-2026 годах на базе K9PL и Krab.

Основной боевой машиной пехоты армии Польши станет Borsuk, Польша определяет потребность в них в 1000-1400 единиц. Но также анализируется возможность приобретения тяжелых корейских БМП AS21 Redback.

Позже в этом году планируется контракт на поставку ракетных систем залпового огня WR-40 Langusta, разработанных на основе советской БМ-21 "Град". Кроме того, Польша рассчитывает приобрести американские РСЗО M142 HIMARS и ведет переговоры о возможности приобретения РСЗО K239 Chunmoo. Общая потребность в западных ракетных системах – 500 единиц.

Также Платек подтвердил намерение Польши купить 48 легких боевых самолетов FA-50PL у корейской Korea Aerospace Industries. В перспективе рассматривается также приобретение многоцелевого боевого самолета KF-21 Boramae.

25 июля стало известно, что Украина получила основные боевые танки Польши PT-91 Twardy. Ранее Польша также отдала Украину свои танки Т-72.

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