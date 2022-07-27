С 1 августа в Беларуси подорожают некоторые сигареты 27.07.2022, 14:30

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Также в продаже появятся новые марки.

В Беларуси с 1 августа поднимут цены на некоторые марки сигарет. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на министерство по налогам и сборам. Отдельные сигареты подорожают на 10 копеек.

Так, гродненская табачная фабрика «Неман» среди прочего на 10 копеек поднимет цены на Credo (до 1,45 рубля), Minsk city QS, Minsk capital QS (до 1,6 рубля). Сигареты NZ Black Power станут дороже на 5 копеек, с августа они будут стоит 1,85 рубля.

Компания «Интер Тобакко» повысит цены на пять копеек в том числе на Dove GOLD SUPERSLIMS — до 1,85 рубля, Dove SILVER SLIM — до 2 рублей, Dove Silver KING SIZE EDITION — 2,05 рубля.

У «Интер Табакко» появятся в продаже также новые марки сигарет. Среди них — Dove Gold Premium King Size Edition, цена 2,07 рубля.

«Табак-инвест» тоже поднимает ценник на некоторые сигареты с 1 августа. Так, Kalipso Special Gold Slim и Kalipso Special Gold Super Slim подорожают на 5 копеек — до 3,1 рубля.

При этом у «Табак-инвест» появятся в продаже в том числе сигареты KALIPSO Slim, KALIPSO Special Gold. Цены на них — 3,1 рубля.

«Беларусьторг» не планирует в августе повышать цены.

Посмотреть полный список сигарет, на которые с 1 августа изменятся цены, можно на сайте МНС.

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