Ученые опубликовали сенсационные материалы о происхождении коронавируса

Ученые опубликовали сенсационные материалы о происхождении коронавируса11
- 27.07.2022, 14:33
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Две группы исследователей использовали разные подходы.
В прошлом году ВОЗ призвала как можно быстрее расследовать обстоятельства возникновения коронавируса. На днях несколько ученых независимо друг от друга предоставили доклады, подтверждающие естесвенное происхождение инфекции.
В своих исследованиях две группы ученых использовали разные подходы, но пришли к одному и тому же выводу — коронавирус возник в западной части рынка Хуанань в Ухане, сообщает nv.ua.
Одна из команд использовала картографический метод. Она выяснила, что первые случаи заражения среди людей, не посещавших рынок, все равно имели отношение к нему. Все заболевшие жили в непосредственной близости от Хуананя, поэтому могли обменяться вирусами с покупателями или продавцами.
Другая команда применила молекулярный метод, определив две формы коронавируса, которые, соединившись, привели к тому, что зоонозный вирус стал опасен для человека.
Обе эти формы, названные исследователями А и В, тоже связаны с рынком. А встречалась в образцах, взятых у людей, которые жили или находились рядом с Хуананем. В встречалась исключительно на рынке.
Таким образом, обе команды пришли к выводу, что коронавирус произошел ествественным путем, что почти исключает версию об утечке из лаборатории.
«Все факты указывают на рынок, и довольно маловероятно, чтобы в то же время произошла лабораторная утечка», — признает иммунолог Кристиан Андерсен, автор одного из исследований.